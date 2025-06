TENTANDO A SORTE

Nota Premiada encerra cadastros para sorteio de R$ 1 milhão na Bahia

Cerca de 28,1 mil baianos se cadastraram no sorteio

Esther Morais

Publicado em 4 de junho de 2025 às 08:50

28,1 mil baianos se cadastraram na Nota Premiada Bahia em maio para participar do sorteio do milhão Crédito: Matheus Lens - Ascom/Sefaz-BA

A chance de ganhar o prêmio de R$ 1 milhão no sorteio especial da Nota Premiada Bahia levou 28,1 mil baianos a se cadastrarem na campanha em maio. O volume de inscrições acima da média mensal ocorreu em função do prazo para participar da Nota Premiada e concorrer ao prêmio: são válidos para o sorteio, agendado para o dia 17 de julho, os bilhetes eletrônicos gerados a partir de notas fiscais associadas ao CPF dos participantes, emitidas entre 1º de junho de 2024 e 31 de maio de 2025. >

Quem perdeu o prazo para o sorteio especial, no entanto, ainda tem bons motivos para se inscrever na Nota Premiada Bahia, lembra o coordenador Programa de Educação Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), André Aguiar. “A Nota Premiada Bahia realiza sorteios regulares todos os meses, distribuindo o valor de R$ 1 milhão entre 91 participantes”, observa.>

Nos sorteios mensais, são distribuídos 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil, com base nos bilhetes eletrônicos gerados a partir das notas fiscais eletrônicas emitidas no mês anterior. O próximo sorteio regular está agendado para dia 26 de junho. André Aguiar lembra também que os participantes que os participantes que se inscreverem a partir de agora e passarem a inserir o CPF na nota em suas compras no mercado baiano estarão habilitados a concorrer ainda, em 2026, no sorteio especial de R$ 1 milhão para um único vencedor, previsto para julho do próximo ano.>

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e preencher um formulário simples. No momento do cadastro, devem ser escolhidas até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.>

Leia mais Moradora de Feira de Santana fatura R$ 100 mil na Nota Premiada

De acordo com a Sefaz-Ba, responsável pela gestão da campanha, boa parte das adesões de novos participantes em maio ocorreu em pouco mais de duas semanas, e se concentrou no período em que foram realizadas ações de comunicação alertando o público baiano sobre a proximidade do prazo final para participar e ficar apto ao sorteio. Como reflexo destas ações, o número de participantes, que totalizava 822,2 mil no início de maio, chegou a 850,3 mil no final do mês.>