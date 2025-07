CRIME HEDIONDO

Número de homens vítimas de estupro na Bahia cresce 95% em dez anos

Estado acumula mais de 4,4 mil casos em uma década

Nos últimos dez anos, a Bahia foi palco do crescimento expressivo de casos de violência sexual contra homens. De 2015 a 2024, o número de ocorrências de estupro de pessoas do sexo masculino aumentou 95%, saindo de 296 para 578 registros, conforme dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). >

Ao ampliar o recorte temporal até maio deste ano – mês do dado mais recente computado pelo Sinesp –, é possível verificar que os casos seguem crescendo mês a mês, sem nenhuma queda desde o início da série histórica. Ao total, o estado já contabiliza 4.443 casos de estupro entre 2015 e 2025. >

O episódio mais recente de estupro ocorrido na Bahia e divulgado na mídia ocorreu no último 18 de maio, quando um homem foi atacado a caminho de casa, quando retornava de um bar, na zona rural de Malhada, município localizado no sudoeste da Bahia. A vítima, que estava alcoolizada, foi imobilizada e estuprada por mais de um homem, na rua. Ele não prestou queixa, mas o caso gerou revolta e mobilização na cidade. >

Casos subnotificados

A falta de denúncia nesses casos não é incomum. Marinho Soares ressalta que ocorrências de estupro já são popularmente subnotificadas, uma vez que a violência costuma gerar constrangimento na vítima, sendo este um sentimento intensificado quando a pessoa violentada é do sexo masculino. >

“Nossa sociedade é muito machista e isso faz com que as pessoas entendam que homens não são violentados sexualmente, atrelando isso à masculinidade. Inclusive, homens são estuprados como forma de vingança outros grupos de homens, que acreditam estar tirando a masculinidade da vítima quando praticam tal ato. Por isso, o grande fator [para não denunciar] é a vergonha, porque as pessoas que são abusadas têm vergonha de relatar”, aponta Marinho. >