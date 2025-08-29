OAB-BA já recebeu mais de 800 denúncias do golpe do falso advogado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 10:02
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA) já recebeu mais de 800 denúncias de golpes do falso advogado. Um grupo de trabalho formado por representantes da seccional e presidentes de subseção se reuniu na noite da última quarta (27) para discutir medidas de combate ao crime. Este foi o primeiro encontro do grupo desde a sua criação no Colégio de Presidentes da OAB-BA, no início deste mês. Na ocasião, o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia, delegado Jorge Figueiredo, anunciou a implantação de uma operação para combater o golpe.
Além de cobrar o retorno da operação anunciada pelo delegado Jorge Figueiredo, o grupo definiu, no encontro, que solicitará à Secretaria da Segurança Pública da Bahia informações sobre ocorrências registradas nos municípios baianos e que enviará ao Tribunal de Justiça da Bahia sugestões de segurança de dados para o Pje. Com inúmeras vítimas no Brasil, o golpe do falso advogado é praticado por criminosos que utilizam dados públicos de advogados para roubar dinheiro de pessoas com processos na Justiça.
O grupo também sugeriu que a Comissão de Tecnologia produza um parecer com sugestões de segurança voltadas aos contratos com empresas de recorte, para que acessem apenas dados públicos, e que realizará um levantamento nas subseções sobre número de casos e andamento de inquéritos.
Para colher mais informações, o GT também definiu que solicitará o apoio da OAB Nacional sobre o expediente enviado ao Ministério da Justiça com as medidas nacionais e irá sugerir que empresas que expedem certificados digitais sejam provocadas a se manifestar sobre a segurança de dados, além de cobrar do Conselho Nacional de Justiça uma atuação incisiva sobre proteção de dados nos sistemas processuais.
Participaram do encontro o vice-presidente da OAB-BA, Hermes Hilarião; a presidenta da Comissão Permanente de Tecnologia e Informação, Tamiride Monteiro; e os presidentes das subseções de Jacobina, Alisson Fontes; de Barreiras, Bárbara Mariani; de Camaçari, Eduardo Requião; de Eunápolis, Kátia Taurinho; de Porto Seguro, Fernanda Salvatore; e de Irecê, Leonellea Pereira, que também é coordenadora do Colégio de Presidentes da OAB-BA.
"Sem dúvida, essa primeira reunião foi bastante produtiva, com muitas sugestões e encaminhamentos. A OAB-BA tem se empenhado de forma intensa nessa pauta. Já recebemos mais de 800 casos registrados e temos todo esse material catalogado. Temos certeza de que seguiremos contribuindo significativamente com a construção de soluções eficazes para proteger a advocacia e a sociedade", disse Hermes Hilarião.
Ao destacar que o golpe tem tirado o sossego da advocacia, Leonellea disse que a OAB-BA está aguardando a operação anunciada pelo representante da SSP-BA e lembrou que o Conselho Federal da OAB já cobrou do Ministério da Justiça que sejam tomadas medidas nacionais no combate a estes crimes. "Vamos acompanhar este expediente. A OAB Bahia seguirá cobrando das autoridades a responsabilidade de enfrentar esta questão tão séria", pontuou.