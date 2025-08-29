NA MIRA DOS BANDIDOS

OAB-BA já recebeu mais de 800 denúncias do golpe do falso advogado

Grupo de trabalho se reuniu para discutir medidas de combate ao crime

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 10:02

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Crédito: Agência Brasil

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA) já recebeu mais de 800 denúncias de golpes do falso advogado. Um grupo de trabalho formado por representantes da seccional e presidentes de subseção se reuniu na noite da última quarta (27) para discutir medidas de combate ao crime. Este foi o primeiro encontro do grupo desde a sua criação no Colégio de Presidentes da OAB-BA, no início deste mês. Na ocasião, o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia, delegado Jorge Figueiredo, anunciou a implantação de uma operação para combater o golpe.

Além de cobrar o retorno da operação anunciada pelo delegado Jorge Figueiredo, o grupo definiu, no encontro, que solicitará à Secretaria da Segurança Pública da Bahia informações sobre ocorrências registradas nos municípios baianos e que enviará ao Tribunal de Justiça da Bahia sugestões de segurança de dados para o Pje. Com inúmeras vítimas no Brasil, o golpe do falso advogado é praticado por criminosos que utilizam dados públicos de advogados para roubar dinheiro de pessoas com processos na Justiça.

O grupo também sugeriu que a Comissão de Tecnologia produza um parecer com sugestões de segurança voltadas aos contratos com empresas de recorte, para que acessem apenas dados públicos, e que realizará um levantamento nas subseções sobre número de casos e andamento de inquéritos.

Para colher mais informações, o GT também definiu que solicitará o apoio da OAB Nacional sobre o expediente enviado ao Ministério da Justiça com as medidas nacionais e irá sugerir que empresas que expedem certificados digitais sejam provocadas a se manifestar sobre a segurança de dados, além de cobrar do Conselho Nacional de Justiça uma atuação incisiva sobre proteção de dados nos sistemas processuais.

Participaram do encontro o vice-presidente da OAB-BA, Hermes Hilarião; a presidenta da Comissão Permanente de Tecnologia e Informação, Tamiride Monteiro; e os presidentes das subseções de Jacobina, Alisson Fontes; de Barreiras, Bárbara Mariani; de Camaçari, Eduardo Requião; de Eunápolis, Kátia Taurinho; de Porto Seguro, Fernanda Salvatore; e de Irecê, Leonellea Pereira, que também é coordenadora do Colégio de Presidentes da OAB-BA.

"Sem dúvida, essa primeira reunião foi bastante produtiva, com muitas sugestões e encaminhamentos. A OAB-BA tem se empenhado de forma intensa nessa pauta. Já recebemos mais de 800 casos registrados e temos todo esse material catalogado. Temos certeza de que seguiremos contribuindo significativamente com a construção de soluções eficazes para proteger a advocacia e a sociedade", disse Hermes Hilarião.