DIVERSÃO

Copa Baiana de Manobras Radicais terá segunda edição em Lauro de Freitas

Evento acontecerá no Parque Shopping Bahia, das 14h às 20h

Millena Marques

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 11:49

Copa Baiana de Manobras Radicais Crédito: Divulgação

A 2ª Etapa da Copa Baiana de Manobras Radicais 2025 acontecerá em Lauro de Freitas, na Grande Salvador, neste sábado (30). O evento será sediado no Parque Shopping Bahia, das 14h às 20h. Dois quilos de alimentos não perecíveis garantem o acesso.

O Galpão de Eventos vai se transformar em uma arena. O evento conta com a supervisão técnica da Federação de Automobilismo da Bahia e com o apoio do shopping. Além das manobras, o público vai poder conferir exposição de carros e experimentar uma carona radical - momento em que os participantes terão a chance de desfrutar de toda essa adrenalina ao lado dos profissionais da área automobilística.

“As pessoas são atraídas não só pelos carros, como também pela adrenalina proporcionada. Este, inclusive, é um dos esportes que mais favorecem a aproximação com o público. Os pilotos passam bem perto das pessoas - tudo isso com toda segurança e cuidado necessários”, esclarece Adriano Freitas, piloto e organizador de eventos deste segmento esportivo e integrante da Panhada Sport, equipe de manobras e drift.

Além disso, com a possibilidade da ‘carona radical’, a preocupação em relação ao bem-estar daqueles que querem ter essa experiência é redobrada. “Como estamos falando de uma Copa, temos pilotos de todos os tipos. Mas, somente os mais experientes estão liberados para isso. Ainda assim, há todo um monitoramento da pessoa que pegou a ‘carona’. Então, a depender da reação dela podemos interromper, diminuir a velocidade do carro ou maneirar nas manobras”, conclui.

SERVIÇO

O quê: 2ª Etapa da Copa Baiana de Manobras Radicais 2025

Quando: sábado (30).

Onde: Galpão de Eventos

Horário: das 14h às 20h