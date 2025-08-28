Acesse sua conta
Liquida Bahia 2025 terá descontos de mais de 50% e sorteio de três carros novos

Evento acontecerá entre os dias 29 de agosto e 7 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 09:30

Liquida Bahia 2025
Liquida Bahia 2025 Crédito: Divulgação

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia (FCDL) anunciou oficialmente a realização da Liquida Bahia 2025, que acontecerá entre os dias 29 de agosto e 7 de setembro. A campanha conta com a participação de lojas de rua e shoppings em centenas de municípios de todas as regiões do estado.

Durante o período, consumidores que realizarem compras a partir de R$ 50 em estabelecimentos participantes receberão um cupom para concorrer a três automóveis Renault Kwid, zero quilômetro. As compras realizadas nas maquininhas da Cielo darão direito a cupons em triplo, ampliando as chances de ganhar. Os produtos terão descontos de mais de 50%.

Para participar da campanha, basta um cadastro simples no site oficial appliquidabahia.com.br. O consumidor informa seus dados pessoais, nome completo, números de identidade e CPF, entre outros. Também precisa responder à pergunta: “Qual a maior promoção do varejo baiano?”. A resposta correta é “Liquida Bahia 2025”. O regulamento completo está disponível nos sites oficiais da FCDL Bahia (fcdlba.com.br) e CDL Salvador (cdl.com.br).

O sorteio de prêmios será realizado no dia 16 de setembro, às 11h, na sede da FCDL Bahia, em Salvador. Segundo a instituição, a campanha mobiliza lojistas de diferentes setores e regiões, fortalecendo o comércio local e oferecendo incentivos especiais aos consumidores.

“A Liquida Bahia é um momento de estímulo às vendas e de valorização do varejo em todo o Estado. Este ano, investimos ainda mais na atração de parceiros e lojas, e na premiação principal, de modo que devemos ter ainda mais engajamento e participação”, destacou o presidente da FCDL Bahia, Pedro Failla.

“Entendemos a campanha como uma ação importante do meio do ano. Movimenta as vendas em geral, impulsiona o comércio e oferece ao consumidor um motivo a mais para comprar. Este ano, a ação mantém a estrutura para valorizar os benefícios de sempre e buscar ainda mais foco para gerar impacto no mercado”, afirmou o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes.

