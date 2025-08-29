Precisando montar um enxoval de bebê? Evento vai oferecer peças a partir de R$ 4,99

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 11:39
Montar o enxoval do bebê é um dos momentos mais aguardados pelas futuras mamães, e a Caravana do Bebê promete tornar essa experiência mais prática e acessível. Em sua segunda edição em Salvador, a feira acontecerá de 9 a 14 de setembro, no Salvador Norte Shopping, no Piso L3 (ao lado do Burger King), reunindo uma grande variedade de produtos voltados para bebês, gestantes e crianças. A entrada será gratuita.
O evento oferece tudo que as famílias precisam em um só lugar: roupas, enxovais completos, carrinhos, móveis, saída maternidade e itens de puericultura leve e pesada. Entre os destaques, peças a partir de R$ 4,99 e opções de 10 peças por R$ 50, garantindo preços acessíveis sem abrir mão da qualidade.
“A proposta da Caravana do Bebê é reunir em um único espaço todas as soluções para as mamães e gestantes. É possível montar um enxoval completo com praticidade e preços acessíveis, sem abrir mão da qualidade”, afirma Rubia Mara, idealizadora da Caravana, que tem mais de oito anos de experiência na organização de eventos do setor.
Segundo Rubia, a expectativa é superar o sucesso da primeira edição e oferecer ainda mais variedade e condições especiais. “Queremos que as famílias aproveitem a oportunidade para comprar com calma e conforto, além de preços especiais e facilidades de pagamento em até 10 vezes sem juros”, explica. Além da diversidade de produtos, o evento foi planejado para oferecer conforto aos visitantes. O espaço será completamente climatizado e está localizado em uma área de fácil acesso no shopping, garantindo praticidade e experiência agradável durante as compras.