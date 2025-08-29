ENTRETENIMENTO

Freijoada Franciscana promove solidariedade e diversão no Centro Histórico neste domingo (31)

Renda arrecadada será destinada à construção da primeira casa de acolhimento para pessoas em situação de rua da capital baiana

Millena Marques

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 11:29

Freijoada 2024 Crédito: Divulgação

A tradicional Freijoada Franciscana realiza sua 5ª edição neste domingo (31), a partir das 9h, no Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador. A entrada é gratuita e toda a renda será revertida para a Casa Franciscana Maria Lúcia, o primeiro espaço de acolhimento para pessoas em situação de rua da cidade, com previsão de inauguração ainda este ano.

“Ainda neste ano, vamos inaugurar uma casa franciscana, que vai ser um espaço de acolhimento para a população em situação de rua. Neste local, vamos oferecer o banho, alimentação e atendimentos médicos, psicológicos e de assistência social”, diz o frei Lorrane Clementino, um dos organizadores do evento.

A ideia é que o espaço promova qualidade de vida para essas pessoas. “A nossa ideia não é simplesmente dar o pão, mas ensinar as pessoas a pescar, a buscar o pão nosso de cada dia. Esse espaço vem dar vida nova às pessoas. É o que nós, franciscanos, pregamos”, pontua. A casa franciscana ficará no subsolo do Convento de São Francisco, onde por anos funcionou como refeitório.

Neste ano, cada quentinha de feijoada tradicional custa R$ 25. A vegana, opção implementada no cardápio na última edição, sai por R$ 30. As fichas, que são limitadas, podem ser adquiridas por meio do site oficial ou no local do evento. Quer contribuir com a causa, mas não pode ir ao evento? Basta selecionar a opção ‘Doação de Feijoada’ na hora da compra online.

O evento também contará com uma feira solidária, com lanches, bebidas e alguns produtos da comunidade, além de atrações culturais para animar o público com muita dança. As atrações incluem Forró Surreal, Edu Casanova, MPBSamba + Alexandre Guedes e encerramento por Dj Pureza, às 16h.

Freijoada 2024 1 de 7

Sobre a Freijoada

A Freijoada Franciscana é uma celebração que vai muito além da gastronomia: tornou-se um símbolo de solidariedade, fé e compromisso social no coração do Centro Histórico de Salvador. Ela iniciou-se nos tradicionais festejos de Santo Antônio e combina cultura popular, espiritualidade e ação concreta em favor dos mais pobres.

Em 2019, os frades decidiram reinventar a feijoada que já fazia parte dos festejos, criando de forma criativa e bem-humorada a “Freijoada de Santo Antônio”: um trocadilho entre “frei” e “feijoada”. A nova proposta manteve a essência da partilha e da fraternidade, ganhando mais visibilidade e engajamento junto à comunidade.

O evento alcançou um novo patamar em 2023, quando um vídeo dos frades dançando uma paródia da música “Macarena” viralizou nas redes sociais, alcançando projeção nacional em programas como “Mais Você” e “É de Casa”, da TV Globo, além de ampla divulgação na imprensa baiana. Com isso, a Freijoada atraiu cerca de 3 mil pessoas ao Largo do Cruzeiro de São Francisco, vendeu aproximadamente 2 mil marmitas e distribuiu mais de 300 refeições para pessoas em situação de rua na região da Baixa dos Sapateiros.

Em 2024, a repercussão se repetiu com nova paródia musical. Desta vez, ao som da “Lambada”, fortalecendo ainda mais o alcance e o impacto do evento. Tudo foi viabilizado por meio do trabalho voluntário e parcerias. Com os recursos arrecadados destinados a projetos sociais do convento e à reforma do espaço de acolhimento para pessoas em situação de rua, que dará origem à Casa Franciscana Maria Lúcia, um centro de acolhida e recomeço inspirado no carisma franciscano.

O projeto de recuperação desse espaço conta com o apoio da Fundação Gregório de Mattos, através do edital Jayme Sodré, que aprovou a iniciativa dentro do complexo franciscano, tombado pelo IPHAN e pela UNESCO. A Fundação reconhece, com isso, a relevância histórica e social da Comunidade Franciscana, especialmente em sua atuação junto aos mais pobres. No entanto, os recursos do edital não são suficientes para cobrir todas as necessidades da obra. Por isso, a arrecadação da Freijoada é fundamental para garantir a conclusão do projeto e sua sustentabilidade inicial.

SERVIÇO

O que: Freijoada Franciscana

Onde: Terreiro de Jesus, Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador

Quando: 31 de agosto de 2025

Entrada gratuita