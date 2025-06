COMPRAS

Outlet Premium Salvador realiza o Dia Nacional do Outlet

Descontos podem chegar a 70%

Tharsila Prates

Publicado em 25 de junho de 2025 às 20:41

Vila de São João no Outlet Premium Salvador Crédito: Divulgação

O Outlet Premium Salvador realiza nos dias 27, 28 e 29 deste mês o Dia Nacional do Outlet, iniciativa que combina, em um final de semana, descontos sobre descontos em produtos de grandes marcas nacionais e internacionais e ativações voltadas a diferentes tipos de público. Os descontos durante os três dias da campanha podem chegar a até 70%.>

A iniciativa é exclusiva da General Shopping e Outlets do Brasil, pioneira no segmento de Outlets no país, que traz a ação ao Brasil pela primeira vez.>

Thiago Salim Braga, diretor de marketing e relacionamento com o varejo do grupo, explica que a ação, que foi inspirada em data semelhante praticada no mercado norte-americano, consolida a Rede Outlet Premium no segmento e representa mais um momento importante para o calendário de promoções da companhia, que já conta com datas consagradas, como a Crazy Sale e a Black Friday.>

Nos Estados Unidos, o Dia Nacional de Compras em Outlets é celebrado no segundo sábado de junho e busca aquecer as vendas das peças de verão do comércio do país.>

Para esta primeira edição, o Outlet Premium Salvador preparou ativações que atendem aos mais diferentes tipos de público, como a Color Party – Festa no Chafariz, comandada por Tio Paulinho, Pintura Facial Neon, espaço instagramável e ações promocionais.>

Os clientes podem participar também do último final de semana da Vila de São João. Além da decoração temática, que remete às antigas cidades do interior do Nordeste, o final de semana contará ainda com shows de Adriano Santana e forró com Tri Bigodon.>

“Ao trazer o Dia Nacional do Outlet para o país e para os nossos empreendimentos, proporcionamos a oportunidade de os clientes aproveitarem mais uma temporada de descontos, aliada a experiências que tornam esse momento ainda mais especial. Estamos confiantes que tornaremos a data tão tradicional como a Black Friday, por exemplo”, afirma Thiago Braga.>

Serviço:>

O quê: Dia Nacional do Outlet>

Quando: dias 27, 28 e 29 de junho>