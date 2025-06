TRANSPARÊNCIA

Padres vão receber R$ 1,6 milhão como atrações do São João na Bahia

Fábio de Melo, Alessandro Campos, Antônio Maria e João Carlos estão na grade da festa

Wendel de Novais

Publicado em 4 de junho de 2025 às 12:00

Padres Fábio de Melo, Alessandro Campos, Antônio Maria e João Carlos Crédito: Reprodução

Não é só o padre Fábio de Melo que vai compor a grade de atrações do São João em municípios da Bahia. Além dele, os padres Alessandro Campos, Antônio Maria e João Carlos serão atrações ao longo dos festejos juninos no estado. Juntos, os sacerdotes vão se apresentar em sete cidades e receber R$ 1,6 milhão em cachês. >

De todos, o padre Alessandro Campos é o que apresenta o maior volume de pagamentos, de acordo com o portal da transparência do Ministério Público (MP), onde os municípios declaram os valores gastos para a festa. Com três apresentações em cidades diferentes, Campos vai receber R$ 975 mil em cachê. >

A primeira apresentação dele será no dia 10 de junho, na cidade de Campo Formoso, e tem pagamento estabelecido em R$ 345 mil. Em seguida, no dia 14 de junho, o padre se apresenta no município de Itatim, onde vai receber R$ 300 mil. O último show de Campos será no dia 24 de junho, em Barreiras, e tem cachê de R$ 330 mil. >

Já o padre Fábio de Melo vai acumular R$ 600 mil em cachês. A primeira apresentação vai acontecer no dia 24 de junho, no município de Quijingue, a mais de 300 km de Salvador. A segunda será na cidade de Nordestina. Nas duas apresentações, ele vai receber um cachê de R$ 300 mil para subir no palco. >