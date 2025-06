FESTEJOS

Padre Fábio de Melo vai receber R$ 600 mil para se apresentar em São João da Bahia; veja cidades

Municípios vão receber o padre nos dias 24 e 26 de junho

Wendel de Novais

Publicado em 4 de junho de 2025 às 11:00

Padre Fábio de Melo Crédito: divulgação

O Padre Fábio de Melo está entre as atrações que vão se apresentar no São João da Bahia. De acordo com informações do portal da transparência do Ministério Público (MP), onde as cidades declaram os gastos do festejo, o padre vai receber R$ 600 mil para subir ao palco em duas cidades em território baiano. >

A primeira apresentação vai acontecer no dia 24 de junho, no município de Quijingue, a mais de 300 km de Salvador. A cidade, que acumula apenas 25 mil habitantes, está entre as cinco com maior gasto para os festejos juninos em 2025. Para o padre, serão destinados R$ 300 mil como pagamento pela apresentação. >

