Pais deixaram a casa após menino de 4 anos morrer com tiro acidental ao manusear arma

PM realizou buscas para encontrar o casal

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Elaine Sanoli

  • Millena Marques

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 19:13

Calebe morreu na última quinta-feira (13)
Calebe morreu na última quinta-feira (13) Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Após o trágico acidente que resultou na morte do pequeno Calebe Santana Rios, de apenas quatro anos, os pais da criança abandonaram a própria casa, segundo informações da Polícia Militar. O garoto morreu após ser atingido por um tiro acidental enquanto manuseava a arma do pai, em Jacobina, no interior da Bahia, na tarde de quinta-feira (13).

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada pela irmã da criança, que relatou que Calebe pegou a arma dos pais e acabou atirando em si mesmo acidentalmente. O caso ocorreu no distrito do Junco. Ao chegar ao local, policiais do 29º Batalhão não encontraram os pais da vítima. Buscas foram feitas, mas os dois não foram localizados.

Criança disparou acidentalmente a arma do pai em Jacobina

Em nota, a Prefeitura de Jacobina lamentou a morte do garoto, que estudava na Creche Municipal de Educação Otaviano Gonçalves de Oliveira. A gestão afirmou que Calebe era “querido por colegas, professores e toda a equipe escolar. Sua perda causa grande tristeza em toda a comunidade educativa”.

Buscas foram realizadas, mas os pais não foram localizados. A 1ª Delegacia Territorial de Jacobina investiga o caso.

Bahia Jacobina

