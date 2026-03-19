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Participantes do Nota Premiada Bahia já podem consultar os bilhetes que irão concorrer no sorteio de março

Ao todo, os prêmios somam R$ 1 milhão: são 90 de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 19 de março de 2026 às 12:22

Nota Premiada Bahia
Nota Premiada Bahia Crédito: Divulgação

Os participantes da campanha Nota Premiada Bahia já podem consultar os bilhetes que irão concorrer no sorteio de março, marcado para acontecer no próximo dia 26. O resultado será divulgado no site notapremiadabahia.ba.gov.br e nas redes sociais: @notapremiadabahia e @sefazbahia, no Instagram, @sefaz.govba no Facebook, e @sefazbahia no X, antigo Twitter.

Nesse sorteio, serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas fiscais associadas ao CPF do participante, relativas a compras feitas ao longo do mês de fevereiro. Para fazer a consulta, basta acessar o site da campanha, colocar usuário e senha cadastrados, escolher a opção “Minha Conta”, depois clicar em “Bilhetes” e então filtrar a busca pelo mês.

Ao todo, os prêmios somam R$ 1 milhão: são 90 de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Atualmente, a campanha reúne mais de 885 mil participantes inscritos. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), gestora da Nota Premiada, desde fevereiro de 2018 os sorteios da campanha já premiaram 6.779 pessoas, das quais 4.053 moram na capital, 2.722 no interior e quatro fora do estado.

Para participar da Nota Premiada Bahia, concorrer aos prêmios em dinheiro e ainda ajudar entidades filantrópicas vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, basta se cadastrar uma única vez no site da campanha, indicar até duas instituições e, após concluir o cadastro, incluir o CPF na nota fiscal sempre que realizar uma compra em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia.

Quando o participante insere o CPF na nota, além de concorrer nas premiações mensais de até R$ 100 mil e nas especiais de R$ 1 milhão, as entidades por ele escolhidas recebem pontos revertidos em repasses financeiros. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses em dinheiro entre as filantrópicas ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 536. O valor repassado a cada quadrimestre para as instituições é de R$ 5 milhões.

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