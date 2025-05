BARALHO DO CRIME

“Pé de pano”: líder de facção no sul da Bahia é preso após retornar para casa

Suspeito de tráfico estava escondido em São Paulo, mas foi localizado quando retornou para Porto Seguro

O 10 de Paus do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Henrique Lage Ferreira, conhecido como “Pé de Pano”, foi preso durante uma operação na noite de quinta-feira (29). >

Segundo a pasta, o homem, de 39 anos, lidera a facção com afiação no Extremo Sul da Bahia. O grupo criminoso tem envolvimento com tráficos de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, extorsão, roubo e corrupção de menores.>