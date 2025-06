BALANÇO PARCIAL

Plantão registra 18 casos de trabalho infantil no São João do interior da Bahia

Flagrantes foram em Amargosa, um dos principais destinos nesta época do ano; agentes também distribuíram pulseirinhas de identificação

O Plantão Integrado de Direitos Humanos registrou 18 ocorrências, sendo 11 casos de trabalho infantil, principalmente com crianças negras entre 0 e 11 anos, no circuito do São João de Amargosa, um dos principais destinos baianos nesta época do ano. A maioria das situações, na quinta e sexta-feiras (dias 19 e 20), foi classificada como vulnerabilidade social (82%) e 18% como crimes.

>