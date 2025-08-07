BAHIA

Polícia apreende R$ 203 mil escondidos em caixa de papelão durante ação contra o tráfico

Três suspeitos, incluindo um fazendeiro, foram presos

Tharsila Prates

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 22:19

Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos imóveis em cidade do sudoeste baiano Crédito: Divulgação/ Ascom PC-BA

Três pessoas foram presas em flagrante durante a Operação Sertão, deflagrada nesta quinta-feira (7) pela Polícia Civil, no município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A ação teve como alvos integrantes de um grupo criminoso investigado por envolvimento com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa armada.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em diversos imóveis, os policiais apreenderam R$ 203 mil em espécie, escondidos em uma caixa de papelão, em uma residência no bairro Felícia. A suspeita é que o dinheiro tenha origem na lavagem de recursos provenientes do tráfico. Foram localizadas ainda uma arma de fogo, dois carros e celulares.

Um dos detidos possui antecedentes por homicídio e é proprietário de uma fazenda localizada na zona rural do município de Boa Nova, onde também foi cumprido mandado judicial. Os três presos foram autuados em flagrante e encaminhados à delegacia especializada, onde prestaram depoimento. Em seguida, foram conduzidos ao presídio local, onde permanecem à disposição da Justiça.

Policial mostra o dinheiro localizado dentre de caixa de papelão Crédito: Reprodução/ Polícia Civil

A operação foi realizada pela Delegacia de Tóxico e Entorpecentes de Vitória da Conquista, vinculada ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico a Investigação (Gatti) e do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).