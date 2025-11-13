OPERAÇÃO

Polícia encontra mais de 120 quilos drogas escondidos em caminhão-cegonha na Bahia

Apreensão foi realizada em Vitória da Conquista

Maysa Polcri

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:48

Droga apreendida pela PRF na Bahia Crédito: Divulgação

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou 120 quilos de drogas em um carro transportado por um caminhão-cegonha, na Bahia. A apreensão foi registrada no km 830 da BR-116, na altura de Vitória da Conquista, na região sudoeste do estado.

Durante abordagem ao caminhão, os policiais localizaram, no interior de um dos automóveis, 65,5 kg de skunk e 54,5 kg de cocaína. O condutor e o passageiro informaram não ter conhecimento sobre o transporte ilegal das drogas. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

PRF em ação 1 de 14

Em outra ocorrência, também durante fiscalização no mesmo trecho, os policiais deram ordem de parada a um Fiat Strada. Após consulta e vistoria, a equipe constatou que o veículo apresentava adulterações nos sinais identificadores.