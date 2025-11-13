Acesse sua conta
Polícia encontra mais de 120 quilos drogas escondidos em caminhão-cegonha na Bahia

Apreensão foi realizada em Vitória da Conquista

  Maysa Polcri

  Maysa Polcri

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:48

Droga apreendida pela PRF na Bahia
Droga apreendida pela PRF na Bahia

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou 120 quilos de drogas em um carro transportado por um caminhão-cegonha, na Bahia. A apreensão foi registrada no km 830 da BR-116, na altura de Vitória da Conquista, na região sudoeste do estado. 

Durante abordagem ao caminhão, os policiais localizaram, no interior de um dos automóveis, 65,5 kg de skunk e 54,5 kg de cocaína. O condutor e o passageiro informaram não ter conhecimento sobre o transporte ilegal das drogas. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. 

Em outra ocorrência, também durante fiscalização no mesmo trecho, os policiais deram ordem de parada a um Fiat Strada. Após consulta e vistoria, a equipe constatou que o veículo apresentava adulterações nos sinais identificadores.

O condutor relatou ter pago cerca de R$ 45 mil pelo automóvel, cujo valor de mercado ultrapassa R$ 100 mil, e afirmou não ter desconfiado da diferença no preço. O envolvido foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista, onde seguirão as investigações.

