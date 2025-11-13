Polícia encontra mais de 120 quilos drogas escondidos em caminhão-cegonha na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:48
Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou 120 quilos de drogas em um carro transportado por um caminhão-cegonha, na Bahia. A apreensão foi registrada no km 830 da BR-116, na altura de Vitória da Conquista, na região sudoeste do estado.
Durante abordagem ao caminhão, os policiais localizaram, no interior de um dos automóveis, 65,5 kg de skunk e 54,5 kg de cocaína. O condutor e o passageiro informaram não ter conhecimento sobre o transporte ilegal das drogas. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.
PRF em ação
Em outra ocorrência, também durante fiscalização no mesmo trecho, os policiais deram ordem de parada a um Fiat Strada. Após consulta e vistoria, a equipe constatou que o veículo apresentava adulterações nos sinais identificadores.
O condutor relatou ter pago cerca de R$ 45 mil pelo automóvel, cujo valor de mercado ultrapassa R$ 100 mil, e afirmou não ter desconfiado da diferença no preço. O envolvido foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista, onde seguirão as investigações.