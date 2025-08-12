Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia procura por suspeito de golpes envolvendo carros e motos com prejuízo de R$ 1 milhão

Veículo avaliado em R$ 130 mil é recuperado

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:18

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/ PC-BA

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, recuperou na manhã dessa segunda-feira (11) um carro avaliado em R$ 130 mil, fruto de um golpe aplicado por um homem de 37 anos, suspeito de estelionato, e que está sendo procurado pela polícia. O automóvel foi localizado na garagem de uma residência, no bairro de Boa Vista.

Segundo a Polícia Civil, o homem se apropriava indevidamente dos veículos que estavam sob sua responsabilidade por confiança e, em alguns casos, também os vendia.

O carro avaliado em R$ 130 mil, que já foi restituído ao proprietário, havia sido repassado pelo golpista para uma terceira pessoa. A vítima informou que também teve uma moto aquática indevidamente apropriada pelo suspeito.

Ainda de acordo com a investigação, o homem aplicou golpes semelhantes em pelo menos dez vítimas, acumulando um prejuízo superior a R$ 1 milhão em carros de luxo, motocicletas, caminhões e outros bens. As buscas continuam com o objetivo de localizar o autor e identificar outros envolvidos no crime.

Mais recentes

Imagem - Traficante que exibia armas nas redes sociais é morto pela polícia em destino turístico baiano

Traficante que exibia armas nas redes sociais é morto pela polícia em destino turístico baiano
Imagem - Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia
Imagem - Pai é preso suspeito de matar o próprio filho a facadas na Bahia

Pai é preso suspeito de matar o próprio filho a facadas na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil