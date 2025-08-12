BAHIA

Polícia procura por suspeito de golpes envolvendo carros e motos com prejuízo de R$ 1 milhão

Veículo avaliado em R$ 130 mil é recuperado

Tharsila Prates

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:18

Polícia Civil Crédito: Divulgação/ PC-BA

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, recuperou na manhã dessa segunda-feira (11) um carro avaliado em R$ 130 mil, fruto de um golpe aplicado por um homem de 37 anos, suspeito de estelionato, e que está sendo procurado pela polícia. O automóvel foi localizado na garagem de uma residência, no bairro de Boa Vista.

Segundo a Polícia Civil, o homem se apropriava indevidamente dos veículos que estavam sob sua responsabilidade por confiança e, em alguns casos, também os vendia.

O carro avaliado em R$ 130 mil, que já foi restituído ao proprietário, havia sido repassado pelo golpista para uma terceira pessoa. A vítima informou que também teve uma moto aquática indevidamente apropriada pelo suspeito.