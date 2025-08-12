Polícia procura por suspeito de golpes envolvendo carros e motos com prejuízo de R$ 1 milhão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:18
A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, recuperou na manhã dessa segunda-feira (11) um carro avaliado em R$ 130 mil, fruto de um golpe aplicado por um homem de 37 anos, suspeito de estelionato, e que está sendo procurado pela polícia. O automóvel foi localizado na garagem de uma residência, no bairro de Boa Vista.
Segundo a Polícia Civil, o homem se apropriava indevidamente dos veículos que estavam sob sua responsabilidade por confiança e, em alguns casos, também os vendia.
O carro avaliado em R$ 130 mil, que já foi restituído ao proprietário, havia sido repassado pelo golpista para uma terceira pessoa. A vítima informou que também teve uma moto aquática indevidamente apropriada pelo suspeito.
Ainda de acordo com a investigação, o homem aplicou golpes semelhantes em pelo menos dez vítimas, acumulando um prejuízo superior a R$ 1 milhão em carros de luxo, motocicletas, caminhões e outros bens. As buscas continuam com o objetivo de localizar o autor e identificar outros envolvidos no crime.