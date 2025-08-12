VIOLÊNCIA

Prefeitura de Salvador repudia ex-servidor denunciado por agressão à namorada

Gestão exonerou o trabalhador

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 18:50

Prefeitura de Salvador divulga resultado final de concurso Crédito: Divulgação

A prefeitura de Salvador repudiou, por meio de nota à imprensa, a conduta do ex-servidor Antônio Carlos Couto Carahy Neto, de 50 anos. Ele é investigado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria contra a companheira, de 36 anos.

"A Prefeitura de Salvador informa que o servidor em questão foi exonerado. A gestão municipal repudia todo e qualquer tipo de violência contra a mulher", comunicou a gestão da capital baiana nesta terça-feira (11), após tomar conhecimento da denúncia contra o suspeito.

Antônio foi preso em flagrante na última sexta-feira (8), após a namorada relatar à polícia que foi agredida física e verbalmente por ele. Ela contou, em depoimento, que os dois estavam em um apartamento no Caminho da Árvores, quando, após uma discussão, o suspeito teria segurado a vítima pelos braços, jogando-a na cama e causando lesões no rosto. Ela afirma que foi insultada e ameaçada e conseguiu ajuda de vizinhos para sair do local.

Durante a prisão, foram encontrados uma pistola, um carregador e 13 munições pertencentes ao homem. Ele foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira) por policiais militares.

Após passar por audiência de custódia, no domingo (10), Antônio teve a liberdade provisória concedida, sob imposição de medidas cautelares, sendo elas: