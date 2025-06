REFORÇO

Policiais Penais da Bahia vão receber treinamento da Força Penal Nacional

Qualificação busca aprimorar as escoltas de alta complexidade

A Força Penal Nacional (FPN), coordenada pela Polícia Penal Federal, iniciou nesta quarta-feira (11) uma série de treinamentos no estado da Bahia voltados à padronização e ao aperfeiçoamento das escoltas de pessoas privadas de liberdade. Participaram do treinamento policiais penais ordinários e do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop). >