Primeiro caso de gripe aviária é confirmado na Bahia

O Ministério da Agricultura confirmou o primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP, vírus H5N1) em uma ave na Bahia. No total, desde o mês de maio, há 30 casos da doença em aves silvestres no País. Não há casos em granjas.



O caso foi registrado em uma ave silvestre da espécie trinta-réis-real localizada em uma praia da cidade de Caravelas, no extremo sul do estado. A confirmação do diagnóstico foi nesta quarta-feira (7). Segundo Marcelo Sampaio, coordenador de Vigilância da Adab, outras duas amostras de aves estão em análise na Bahia. Segundo o Ministério de Agricultura, outros dez casos suspeitos foram analisados e descartados no estado.

"Nos próximos dias receberemos o resultado dessas amostras. É importante salientar que nossas equipes, tanto do extremo sul, quanto de Salvador, já estão em campo fazendo o trabalho de vigilância epidemiológica, educação sanitária e visitas às propriedades da agricultura familiar no entorno da praia onde essa ave foi encontrada", disse em entrevista à TV Bahia. Ainda de acordo com Sampaio, não há criatórios comerciais de aves próximo ao foco confirmado na Bahia.

A Bahia é o 8º estado em produção de frango do país e 1º do Nordeste. Desde 2000, quatro áreas da Bahia são constantemente monitoradas para identificar a chegada do vírus no Estado e evitar que o vírus se espalhe em aves domésticas, principalmente as granjas. São elas: baixo-sul, extremo-sul, recôncavo e litoral norte. Esses trechos costumam receber aves silvestres migratórias.