Quatro suspeitos são mortos pela Polícia Militar em Camaçari

PM diz que policiais foram surpreendidos por grupo armado

Carol Neves

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13:29

Armamento apreendido com suspeitos Crédito: Divulgação

Quatro homens foram mortos em um tiroteio com a Polícia Militar na tarde de domingo (25), em Barra do Pojuca, distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo a polícia, nenhum agente ficou ferido durante a ação.

De acordo com a Polícia Civil, os policiais realizavam rondas pela localidade do Poço quando encontraram um grupo armado. Houve troca de tiros, e os suspeitos acabaram baleados. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Menandro de Farias, mas não resistiram aos ferimentos.

Entre os mortos estão Felipe Santana Duarte, de 19 anos, Lucas Lucas Santos Barbosa, de 27, e David Carvalho Araújo, de 44. O quarto homem não portava documentos de identificação no momento do confronto. A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia de Homicídios (DH) de Camaçari. Durante a ação, uma pistola e drogas foram apreendidas.

Seis suspeitos morrem em confronto em Itajuípe

Horas antes do confronto em Camaçari, seis homens morreram após troca de tiros com policiais militares na zona rural de Itajuípe, no sul da Bahia. Assim como na ação na Região Metropolitana de Salvador, nenhum policial ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Cacaueira atuavam em apoio ao 15º Batalhão da PM de Itabuna durante o cumprimento de uma Ordem de Policiamento Ostensivo (OPO), quando houve o confronto.

Os seis suspeitos foram socorridos e levados a um hospital, mas não sobreviveram. Quatro deles foram identificados como Gledson Santos Cruz, de 25 anos, Tallis de Jesus Sousa, Lucas Santos Cruz, de 24, e Renê Santos, de 26. Os outros dois estavam sem documentos no momento da ocorrência.

Na ação, a polícia apreendeu dois fuzis - um equipado com luneta para disparos a longa distância -, uma espingarda calibre 12, uma submetralhadora, uma pistola e um revólver, além de drogas, munições e um drone.