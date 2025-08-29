Acesse sua conta
Saiba quais são as 10 cidades baianas que mais perderam população

Bahia é o quinto estado que menos registra crescimento populacional no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 06:00

Una é uma cidade baiana
Una integra a lista Crédito: Reprodução

A Bahia é o quinto estado que menos registra crescimento populacional no país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Bahia só aumentou a população em 0,1% entre 2024 e 2025. O baixo crescimento populacional é resultado de uma dinâmica demográfica em que 4 de cada 10 municípios do estado tiveram quedas nos totais de habitantes de um ano para o outro (44,1%).

Para Clímaco Dias, geógrafo e professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), a estagnação econômica do estado e o crescimento lento da economia por falta de geração de emprego são dois fatores que contribuem para a falta de crescimento populacional. “Há, sobretudo, pouca geração de emprego no campo. Tudo isso aliada à redução da natalidade também contribuem para esse cenário”, aponta.

O CORREIO listou as 10 cidades que mais perderam população na Bahia em números relativos. Confira cada uma delas na galeria abaixo:

Confira as 10 cidades baianas que tiveram maior perda relativa de população:

1) Una por Reprodução
2) São Félix por Reprodução Iphan
3) Camacan por Prefeitura de Camacan
4) Piripá por Reprodução/Google Maps
5) Novo Triunfo por Reprodução/Facebook
6) Santa Cruz da Vitória por Reprodução
7) Mundo Novo por Reprodução/Facebook
8) Caatiba por Divulgação/Prefeitura de Caatiba
9) Gongoi por Reprodução
10) Ubatã por Reprodução

1) Una por Reprodução

