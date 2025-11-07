VÍDEO

Macron viraliza ao ser agarrado por baianas durante visita a Salvador: 'Que delícia'

Líder francês foi ovacionado por multidão na capital baiana

Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 10:40

Macron ovacionado em Salvador Crédito: Reprodução/Redes sociais

A visita do presidente da França, Emmanuel Macron, a Salvador viralizou nas redes sociais nesta semana. Na quarta-feira (5), enquanto passeava pelo Pelourinho, o líder francês foi ovacionado por uma multidão.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Macron sendo recebido com carinho por diversas pessoas. Os registros mostram mulheres abraçando o presidente francês, com direito a elogios calorosos. "Que delícia", disse uma. "Mas é bonito, viu? É lindo!", elogiou outra.

Em Salvador, o presidente da França, Emmanuel Macron, foi recepcionado pelo prefeito Bruno Reis pelo governador da Bahia, Jerônio Rodrigues (PT). A visita de Macron à capital baiana, juntamente com a comitiva francesa e o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, integra a abertura do Festival Nosso Futuro França-Brasil: Diálogos com África, que ocorreu no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), no início da noite. O festival faz parte da Temporada França-Brasil 2025, que comemora os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

Durante a abertura do Festival Nosso Futuro França-Brasil: Diálogos com África, Bruno Reis deu as boas-vindas a Emmanuel Macron e aos demais presentes. “Quero dizer que se sinta verdadeiramente em casa. Seja bem-vindo à primeira capital do Brasil, a capital mais negra fora da África. Para a gente, é motivo de muito orgulho receber o presidente francês pela primeira vez na história. Quero, de forma muito especial, cumprimentar hoje a nossa ministra da Cultura, no Dia da Cultura. Como não existem coincidências, esse momento histórico está ocorrendo nessa data”, disse o chefe do Executivo municipal.

???? Emmanuel Macron cumprimenta populares em Salvador. pic.twitter.com/Nnllv1iidd — Eixo Político (@eixopolitico) November 6, 2025

O prefeito também destacou a ancestralidade africana na formação do povo baiano e as boas relações entre Brasil e França. “Estou muito feliz em poder participar desse encontro para discutir o que nos une. Dos africanos herdamos a cultura, a nossa ancestralidade, a arte, a dança e o jeito baiano de ser. Com os franceses, a nossa relação vem há mais de 200 anos, desde 1825, quando o governo francês reconheceu a independência do Brasil”, afirmou.

“É verdade: as nossas semelhanças vão muito além das cores da bandeira da Bahia, iguais às da bandeira da França: azul, vermelho e branco. Temos muito que nos une nesses 200 anos de relações bilaterais, principalmente nos aspectos culturais e econômicos. É por isso que a nossa relação com a França é cada vez mais forte. E os jovens representam a esperança de um futuro melhor, de relações ainda mais profundas e mais próximas entre o Brasil, a França e a África”, completou o prefeito.