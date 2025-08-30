NO TOPO

Saiba qual padaria venceu o concurso de melhor pão francês da Bahia

Disputa reuniu mais de mil inscritos de 87 municípios e premiou padarias de diferentes regiões do estado



Carol Neves

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 13:25

Pão francês Crédito: WS-Studio | Shutterstock

O título de melhor pão francês da Bahia em 2025 ficou na capital. A premiação foi anunciada na noite de quinta-feira (28), durante a INDEX, no Centro de Convenções de Salvador, e consagrou como vencedora a Gilzan Delicatessen, localizada no Nordeste de Amaralina.

O concurso reuniu 1.250 inscritos, vindos de 87 municípios, e contabilizou quase 4 mil pães avaliados. A disputa colocou a padaria soteropolitana no topo do ranking estadual. Em segundo lugar ficou a Pão D’Liz, de Taperoá, e em terceiro a Gomes Delicatessen, de Feira de Santana.

“Vocês não sabem como estou feliz em entregar o melhor pão de Salvador e o melhor pão da Bahia!”, comemorou o padeiro Cleberton Luis, que atua na profissão há 25 anos. O representante da empresa, Magno Souza, também reforçou a importância da participação: “Participem do concurso, vale a pena concorrer”.

Melhor pão francês da Bahia 1 de 8

A competição é promovida pelo Sebrae, com apoio da Fieb, Sipaceb, Adinor, Dona Benta e Prática. O objetivo é valorizar a produção de padarias de bairro e do interior, além de incentivar a qualidade do tradicional pão francês. Para o presidente da FIEB, Carlos Henrique, a iniciativa fortalece o setor: “A regionalização da disputa é essencial para o fomento do setor. A indústria transforma a farinha em pão — com tecnologia, capacitação e inovação”.

Na etapa estadual, a Gilzan Delicatessen recebeu R$ 2.500 em produtos da Adinor, 50 sacos de farinha Dona Benta, 20 da Bunge e um forno profissional. O padeiro ainda ganhou uma TV de 40 polegadas e um smartphone. Os segundos e terceiros colocados também foram contemplados com kits de farinha, fornos e aparelhos eletrônicos.

Além da premiação estadual, foram anunciados os vencedores da fase regional de Salvador: Gilzan Delicatessen, Gral Panificação Paneville e Panificadora Princesa.