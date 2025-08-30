Acesse sua conta
Saiba qual padaria venceu o concurso de melhor pão francês da Bahia

Disputa reuniu mais de mil inscritos de 87 municípios e premiou padarias de diferentes regiões do estado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Carol Neves

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 13:25

O pão francês deve ser consumido com cautela (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Pão francês Crédito: WS-Studio | Shutterstock

O título de melhor pão francês da Bahia em 2025 ficou na capital. A premiação foi anunciada na noite de quinta-feira (28), durante a INDEX, no Centro de Convenções de Salvador, e consagrou como vencedora a Gilzan Delicatessen, localizada no Nordeste de Amaralina.

O concurso reuniu 1.250 inscritos, vindos de 87 municípios, e contabilizou quase 4 mil pães avaliados. A disputa colocou a padaria soteropolitana no topo do ranking estadual. Em segundo lugar ficou a Pão D’Liz, de Taperoá, e em terceiro a Gomes Delicatessen, de Feira de Santana.

“Vocês não sabem como estou feliz em entregar o melhor pão de Salvador e o melhor pão da Bahia!”, comemorou o padeiro Cleberton Luis, que atua na profissão há 25 anos. O representante da empresa, Magno Souza, também reforçou a importância da participação: “Participem do concurso, vale a pena concorrer”.

Melhor pão francês da Bahia

Concurso escolheu melhor pão francês
Presidente da Fieb no palco da premiação
[Edicase]O pão francês pode ser útil no pré e pós-treino (Imagem: Andre Nery | Shutterstock) por Imagem: Andre Nery | Shutterstock
[Edicase]O pão francês deve ser consumido com cautela (Imagem: WS-Studio | Shutterstock) por Imagem: WS-Studio | Shutterstock
[Edicase]O pão francês, quando consumido corretamente, oferece benefícios à saúde (Imagem: BY BRAZIL | Shutterstock) por Imagem: BY BRAZIL | Shutterstock
[Edicase]O pão francês pode ser incluído na dieta em doses adequadas e sugeridas por um profissional da saúde (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock) por Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock
[Edicase]O pão francês é um alimento bastante popular no dia a dia do brasileiro (Imagem: Odu Mazza | Shutterstock) por Imagem: Odu Mazza | Shutterstock
Pão Francês
1 de 8
Concurso escolheu melhor pão francês por Divulgação

A competição é promovida pelo Sebrae, com apoio da Fieb, Sipaceb, Adinor, Dona Benta e Prática. O objetivo é valorizar a produção de padarias de bairro e do interior, além de incentivar a qualidade do tradicional pão francês. Para o presidente da FIEB, Carlos Henrique, a iniciativa fortalece o setor: “A regionalização da disputa é essencial para o fomento do setor. A indústria transforma a farinha em pão — com tecnologia, capacitação e inovação”.

Na etapa estadual, a Gilzan Delicatessen recebeu R$ 2.500 em produtos da Adinor, 50 sacos de farinha Dona Benta, 20 da Bunge e um forno profissional. O padeiro ainda ganhou uma TV de 40 polegadas e um smartphone. Os segundos e terceiros colocados também foram contemplados com kits de farinha, fornos e aparelhos eletrônicos.

Além da premiação estadual, foram anunciados os vencedores da fase regional de Salvador: Gilzan Delicatessen, Gral Panificação Paneville e Panificadora Princesa.

A cerimônia fez parte da INDEX 2025, organizada entre 27 e 29 de agosto pelo Sebrae e pela FIEB. O evento reuniu 300 empresas expositoras, teve expectativa de atrair 30 mil visitantes e discutiu temas como inovação, sustentabilidade e competitividade na indústria baiana.

