Seca deste ano foi mais intensa no Nordeste, revela agência

Os estados da Bahia, Paraná e Santa Catarina também registraram aumento da área sem chuvas



Tharsila Prates

Agência Brasil

Publicado em 29 de abril de 2025 às 22:51

Seca Crédito: Shutterstock

O período de seca, entre fevereiro e março, foi mais intenso nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país e mais brando em estados do Norte e Centro-Oeste, segundo registro do monitor das secas da Agência Nacional de Águas e Saneamentos Básico (ANA).>

Com a piora nos indicadores, no Nordeste, houve expansão da área com seca moderada na Bahia e em Pernambuco, além do agravamento do período de estiagem, que passou de moderada a grave no sudeste do Piauí, sul de Pernambuco, oeste de Alagoas e de Sergipe e no sudoeste e nordeste baiano.>

No mesmo período, os estados da Bahia, Paraná e Santa Catarina registraram aumento da área sem chuvas. No Acre, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins houve diminuição da área sob estiagem.>

A situação permaneceu estável em 11 estados e no Distrito Federal: Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Entre fevereiro e março, o Amapá seguiu sem seca e o Pará ficou livre do fenômeno em março.>