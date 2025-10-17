VITÓRIA DA CONQUISTA

Seis pessoas são detidas por gato de água que abastecia mais de 50 imóveis, alguns até com piscina

Técnicos da Embasa constataram que 60% do volume de água ofertado era desviado ao longo do processo de distribuição

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 14:12

Uma operação conjunta da Embasa e Polícia Civil batizada Hydro (água em grego) descobriu e retirou um ponto de ligação clandestina no loteamento Agroflores, no bairro Lagoa das Flores, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A água tratada estava sendo utilizada para abastecer 50 imóveis, irrigação de horticultura e até mesmo em piscinas. Durante a ação realizada no início da manhã desta sexta (17), seis pessoas foram conduzidas ao Distrito de Segurança Pública.

O volume de água desviado de forma fraudulenta estava prejudicando o abastecimento de toda a região. Foi isso que chamou a atenção da Embasa. “Com a ampliação do sistema de Vitória da Conquista, em 2022, o volume de água ofertado para a região da Lagoa das Flores foi ampliado para quatro milhões de litros por dia. Mesmo assim, não era suficiente. Investigamos e descobrimos que 60% do volume ofertado era desviado ao longo do processo de distribuição”, relata o gerente regional da Embasa, Manoel Marques.

Depois da descoberta deste sistema profissional de furto de água, a Embasa pretende intensificar as ações para garantir que a água chegue às casas de quem paga pelo serviço e que realmente precisa. “Nossas equipes estão monitorando áreas suspeitas para agirmos com brevidade”, destaca Manoel. “Não é justo que a maioria da população, que paga honestamente pelo serviço, seja prejudicada por pessoas que agem dessa forma”.

Além das perdas físicas e financeiras e do risco de contaminação da água devido à manipulação indevida das tubulações da rede distribuidora, o furto de água prejudica o abastecimento, já que o volume de água projetado pela Embasa para abastecimento destina-se aos imóveis com ligações devidamente cadastradas na empresa e cujo consumo pode ser medido.