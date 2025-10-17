Acesse sua conta
Seis pessoas são detidas por gato de água que abastecia mais de 50 imóveis, alguns até com piscina

Técnicos da Embasa constataram que 60% do volume de água ofertado era desviado ao longo do processo de distribuição

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 14:12

Seis pessoas são detidas por gato de água que abastecia mais de 50 imóveis, alguns até com piscina
Seis pessoas são detidas por gato de água que abastecia mais de 50 imóveis, alguns até com piscina Crédito: Divulgação/Embasa

Uma operação conjunta da Embasa e Polícia Civil batizada Hydro (água em grego) descobriu e retirou um ponto de ligação clandestina no loteamento Agroflores, no bairro Lagoa das Flores, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A água tratada estava sendo utilizada para abastecer 50 imóveis, irrigação de horticultura e até mesmo em piscinas. Durante a ação realizada no início da manhã desta sexta (17), seis pessoas foram conduzidas ao Distrito de Segurança Pública.

O volume de água desviado de forma fraudulenta estava prejudicando o abastecimento de toda a região. Foi isso que chamou a atenção da Embasa. “Com a ampliação do sistema de Vitória da Conquista, em 2022, o volume de água ofertado para a região da Lagoa das Flores foi ampliado para quatro milhões de litros por dia. Mesmo assim, não era suficiente. Investigamos e descobrimos que 60% do volume ofertado era desviado ao longo do processo de distribuição”, relata o gerente regional da Embasa, Manoel Marques.

Depois da descoberta deste sistema profissional de furto de água, a Embasa pretende intensificar as ações para garantir que a água chegue às casas de quem paga pelo serviço e que realmente precisa. “Nossas equipes estão monitorando áreas suspeitas para agirmos com brevidade”, destaca Manoel. “Não é justo que a maioria da população, que paga honestamente pelo serviço, seja prejudicada por pessoas que agem dessa forma”.

Além das perdas físicas e financeiras e do risco de contaminação da água devido à manipulação indevida das tubulações da rede distribuidora, o furto de água prejudica o abastecimento, já que o volume de água projetado pela Embasa para abastecimento destina-se aos imóveis com ligações devidamente cadastradas na empresa e cujo consumo pode ser medido.

O furto de água é classificado como crime contra o patrimônio, passível de multa e pena de um a quatro anos de prisão, conforme o artigo 155 do Código Penal. A pena prevista na lei é reclusão de um a quatro anos, além de multa. Ligações clandestinas de água devem ser denunciadas, anonimamente, pela população pelo telefone 0800 0555 195 ou atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br.

