Seu boleto vale um Burguer King: saiba tudo sobre a campanha que vai distribuir sanduíche de graça

Campanha vai acontecer na próxima sexta-feira (31)

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 14:22

Crédito: Divulgação

Os boletos são um dos terrores da vida adulta. Quem vive endividado sabe bem como o acúmulo de contas a pagar pode ser assustador. E foi justamente pensando nisso e na temática do Halloween que a Burger King® e a Serasa se uniram para deixar o dia quem tem boletos mais saboroso. Na próxima sexta-feira (31), quem se dirigir a um drive da Burguer King e apresentar um boleto pago ou a vencer junto com um documento com o cpf, vai ganhar um Cheddar Duplo. Para deixar a experiência ainda melhor, os clientes que mostrarem também o aplicativo da Serasa instalado em seu celular levam de bônus uma batata frita média. A oferta é limitada a um resgate por CPF e carro.

Cinco unidades da Burger King na Bahia vão participar da ação: três delas em Salvador, uma em Lauro de Freitas e outra em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. Em Salvador, será possível ganhar um Cheddar Duplo ao apresentar um bolero pago ou a vencer nas lojas da Avenida ACM, Manoel Dias da Silva e da Octávio Mangabeira. Já em Lauro, a unidade fica na Avenida Santos Dumont.

O peso das contas básicas tem se tornado insustentável para milhões de brasileiros. Luz, água, supermercado, gás e despesas que deveriam ser prioridade em qualquer orçamento familiar estão entre os principais motivos de inadimplência no país. Segundo dados recentes da Serasa e da CNDL/SPC Brasil, mais de 77 milhões de brasileiros não pagaram suas dívidas em maio de 2025, isto equivale a 47,1% da população adulta. Desses, cerca de 70% têm dívidas em atraso há mais de 90 dias, o que evidencia uma situação crítica de endividamento prolongado e sem perspectiva de recuperação no curto prazo.



O aspecto mais alarmante é que cerca de 20% dessas dívidas são referentes a contas básicas, como energia elétrica, abastecimento de água, gás e alimentos. Isso mostra que o problema não está mais concentrado em gastos supérfluos ou consumo por impulso, mas, sim, na sobrevivência.