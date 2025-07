CRIME

Suspeito de aplicar golpes com falsos consórcios de motos é preso na Bahia

Segundo a polícia, o investigado fingia ser funcionário de uma loja onde já trabalhou

Uma ação integrada entre as polícias Civil e Militar, no fim da tarde de quarta-feira (23), deu cumprimento a mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar contra um homem investigado por aplicar golpes utilizando o nome de uma empresa do ramo de consórcios, no município de Itanhém, no extremo sul do estado. >