VIOLÊNCIA

Suspeito de chefiar tráfico na Gamboa é morto pela PM no interior da Bahia

Robson Ferreira de França, o “Bibiu”, seria ligado ao Comando Vermelho (CV)

Carol Neves

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 12:58

Robson Ferreira de França, o “Bibiu” Crédito: Reprodução

Apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas na região da Gamboa de Baixo, em Salvador, Robson Ferreira de França, conhecido como “Bibiu”, foi morto após uma troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (29), no município de Morpará, no oeste da Bahia.

Segundo a PM, Bibiu estava escondido em uma residência na cidade, que tem cerca de 8 mil habitantes, quando houve a troca de tiros com guarnições da Rondesp, da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) e da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Outro homem que estava com ele também foi baleado.

Os dois suspeitos chegaram a ser socorridos e encaminhados para unidades de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos. A identidade do segundo morto ainda não foi divulgada pelas autoridades.