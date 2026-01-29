Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de chefiar tráfico na Gamboa é morto pela PM no interior da Bahia

Robson Ferreira de França, o “Bibiu”, seria ligado ao Comando Vermelho (CV)

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 12:58

Robson Ferreira de França, o “Bibiu”
Robson Ferreira de França, o “Bibiu” Crédito: Reprodução

Apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas na região da Gamboa de Baixo, em Salvador, Robson Ferreira de França, conhecido como “Bibiu”, foi morto após uma troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (29), no município de Morpará, no oeste da Bahia.

Segundo a PM, Bibiu estava escondido em uma residência na cidade, que tem cerca de 8 mil habitantes, quando houve a troca de tiros com guarnições da Rondesp, da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) e da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Outro homem que estava com ele também foi baleado.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

Os dois suspeitos chegaram a ser socorridos e encaminhados para unidades de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos. A identidade do segundo morto ainda não foi divulgada pelas autoridades.

De acordo com as investigações, Bibiu integrava a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e era considerado o responsável por coordenar o tráfico de drogas na Gamboa de Baixo. Por conta da morte da liderança, o policiamento na área de Salvador de forma preventiva, diante da possibilidade de disputas entre grupos criminosos rivais pelo controle do tráfico na região.

Mais recentes

Imagem - Polícia apreende paredão durante festa no estacionamento do Barradão

Polícia apreende paredão durante festa no estacionamento do Barradão
Imagem - Aluna que passou em 1° lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'

Aluna que passou em 1° lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'
Imagem - Após anos de espera, quase 5 mil famílias de Paripe recebem título definitivo de suas casas

Após anos de espera, quase 5 mil famílias de Paripe recebem título definitivo de suas casas

MAIS LIDAS

Imagem - Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'
01

Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
02

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
03

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Pousada de luxo e propina de R$ 300 mil: quem é o traficante que ordenou onda de mortes em cidade baiana
04

Pousada de luxo e propina de R$ 300 mil: quem é o traficante que ordenou onda de mortes em cidade baiana