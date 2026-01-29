Suspeito de chefiar tráfico na Gamboa é morto pela PM no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 12:58
Apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas na região da Gamboa de Baixo, em Salvador, Robson Ferreira de França, conhecido como “Bibiu”, foi morto após uma troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (29), no município de Morpará, no oeste da Bahia.
Segundo a PM, Bibiu estava escondido em uma residência na cidade, que tem cerca de 8 mil habitantes, quando houve a troca de tiros com guarnições da Rondesp, da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) e da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Outro homem que estava com ele também foi baleado.
Os dois suspeitos chegaram a ser socorridos e encaminhados para unidades de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos. A identidade do segundo morto ainda não foi divulgada pelas autoridades.
De acordo com as investigações, Bibiu integrava a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e era considerado o responsável por coordenar o tráfico de drogas na Gamboa de Baixo. Por conta da morte da liderança, o policiamento na área de Salvador de forma preventiva, diante da possibilidade de disputas entre grupos criminosos rivais pelo controle do tráfico na região.