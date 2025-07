SUDOESTE DA BAHIA

Suspeito de furtar celulares avaliados em R$ 40 mil é preso

Parte dos aparelhos já estava vinculada a ocorrências anteriores de furto

Um homem de 24 anos foi preso pelo crime de receptação, na terça-feira (1º), por equipes da Delegacia Territorial de Jequié, no sudoeste do estado. O suspeito foi flagrado com 12 celulares de diferentes marcas e modelos, avaliados em aproximadamente R$ 40 mil. Parte dos aparelhos já estava vinculada a ocorrências anteriores de furto. >