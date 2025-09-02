ITAMBÉ

Suspeitos de envolvimento em homicídio são presos na Bahia

Com a nova prisão, chega a seis o número de envolvidos capturados

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:36

Polícia Civil Crédito: Divulgação/ Ascom PC-BA

Quatro homens foram presos pela Polícia Civil nesta terça-feira (2), suspeitos de cometer um homicídio em Itambé, no Sudoeste do estado. Além dos quatro mandados de prisão preventiva, cinco de busca e apreensão também foram cumpridos durante ação da polícia.

Os quatro homens são investigados pelos homicídio de David Marley Souza Alves, ocorrido em 22 de agosto, às margens do Rio Verruga. Um adolescente de 17 anos já havia sido apreendido em flagrante no dia do crime, confessando a participação junto com um comparsa de 23 anos, preso em 25 de agosto em uma pousada na cidade de Itacaré.

As apurações também identificaram o mandante e outros suspeitos. O mandante foi localizado em Vitória da Conquista por equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI) Sudoeste. Já em Itambé, dois investigados foram presos pela Delegacia Territorial, sendo encontrada com um deles uma submetralhadora.

