IBGE

Tá encolhendo? 44,1% das cidades da Bahia viram sua população diminuir entre 2024 e 2025

Quatro de cada 10 municípios do estado tiveram quedas nos totais de habitantes de um ano para o outro

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10:17

Tá encolhendo? 44,1% das cidades da Bahia viram sua população diminuir entre 2024 e 2025 Crédito: Divulgação

A população baiana é uma das que menos crescem no país, apresentando a 5ª menor taxa, dentre os estados. O baixo crescimento populacional da Bahia é resultado de uma dinâmica demográfica em que 4 de cada 10 municípios do estado tiveram quedas nos totais de habitantes de um ano para o outro (184 dos 417 ou 44,1%). Os números fazem parte da Estimativas da População do IBGE, divulgados nesta quinta-feira (28), e mensuram o crescimento entre 2024 e 2025.

No período, a Bahia teve um aumento de 0,1% no número de habitantes, chegando a um total de cerca de 14,9 milhões de pessoas. Pouco mais da metade das cidades (281 ou 55,4% do total) mostrou estabilidade ou cresceu até 0,9%; e só 2 municípios (0,5% do total) apresentaram aumento populacional acima de 1,0%: Luís Eduardo Magalhães e Nordestina.

A Bahia foi o estado com o 5º maior percentual de municípios onde houve redução de população entre 2024 e 2025 (44,1%), abaixo de Alagoas (55,9% dos 102 municípios com queda populacional), Rondônia (51,6% de 52 municípios), Rio Grande do Sul (50,5% dos 497 municípios) e Tocantins (48,9% dos 139 municípios). As taxas de queda populacional mais intensas, na Bahia, foram registradas em Ubatã (-1,6% ou menos 258 pessoas, indo a 15.839 habitantes em 2025), Gongogi (-1,6% ou menos 88 pessoas, chegando a 5.479 moradores) e Caatiba (-1,5% ou menos 96 moradores, ficando com 6.128).

Já Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, registrou a maior taxa de crescimento populacional do estado: +1,5%, o que representou mais 1.720 habitantes entre as estimativas de 2024 e 2025. Chegou, assim, a uma população de 118.382 pessoas em julho deste ano, mantendo a 17ª colocação entre os 417 municípios baianos. Já Nordestina, no Nordeste do estado, registrou a 2ª maior taxa de crescimento demográfico, entre 2024 e 2025: +1,1%, ou mais 211 habitantes. Com isso, passou a ter uma população de 19.711 pessoas e subiu duas posições no ranking baiano, de 170º para a 168º município mais populoso.

Porto Seguro, no Sul da Bahia, veio em 3º lugar, com um aumento populacional de +0,9%, que representou mais 1.623 moradores, entre 2024 e 2025, levando a uma população de 182.630 pessoas – que se manteve como a 9ª maior do estado. Em números absolutos, municípios que já são mais populosos mostraram os maiores avanços. Feira de Santana liderou, com mais 2.858 pessoas, ou +0,4% em um ano, chegando a 660.806 habitantes, 2º maior contingente da Bahia.

Em seguida, veio Vitória da Conquista, com mais 2.589 pessoas, +0,7%, indo a 396.613 moradores, 3ª maior população da Bahia. Camaçari ficou com o 3º maior crescimento absoluto, mais 2.242 habitantes, +0,7%, chegando a 321.636, 4ª maior população do estado.

A taxa de crescimento populacional do Brasil foi de 0,4%, entre 2024 e 2025, levando a um total de 213,4 milhões de habitantes em julho deste ano. No país como um todo, 37,3% dos municípios (2.079 de 5.571) apresentaram redução populacional no período. Pouco mais da metade das cidades (54,0% ou 3.011) tiveram estabilidade ou crescimento menor do que 1,0%; e 8,6% (481) viram sua população crescer 1,0% ou mais, de um ano para o outro.

Salvador mantém queda

Cidade mais populosa da Bahia, Salvador teve uma estimativa de 2.564.204 habitantes em 2025, mantendo a tendência de queda já registrada entre os Censos Demográficos de 2010 e 2022. A capital baiana registrou um recuo de -0,2% no número de habitantes frente ao estimado em 2024, o que representou menos 4.724 moradores em um ano. Foi a maior retração populacional absoluta do país e a mais profunda, em termos percentuais, entre as capitais, 5 das quais registraram quedas populacionais: além de Salvador, Natal/RN (-0,1%), Belém/PA (-0,1%), Porto Alegre/RS (-0,04%) e Belo Horizonte/MG (-0,02%).