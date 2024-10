Refinaria de Mataripe

Temadre passa a receber navios maiores

Melhorias estruturais ampliam capacidade operacional do terminal marítimo na primeira etapa de requalificação

Donaldson Gomes

Publicado em 14 de outubro de 2024 às 05:00

O Terminal Aquaviário de Madre de Deus (Temadre), principal ponto de escoamento da produção da Refinaria de Mataripe, recebeu um investimento de R$ 70 milhões, por parte da Acelen, na primeira etapa do seu processo de requalificação. O objetivo da empresa, responsável pelo abastecimento de 42% do Nordeste e 80% da Bahia, é aumentar a segurança da navegação e das operações para as pessoas e o meio ambiente, além de receber navios SuezMax, com capacidade em torno de um milhão de barris de petróleo, além de reduzir as emissões de CO2 logístico.

Temadre faz parte da estrutura logística da Refinaria de Mataripe Crédito: Divulgação

A segunda etapa da requalificação do Temadre está prevista para os próximos dois anos e prevê um novo investimento de R$ 15 milhões na modernização do Terminal, com melhorias adicionais complementares de confiabilidade.

As obras dessa primeira etapa da requalificação foram concentradas no Temadre – Terminal do Mirim, no município de Madre de Deus-BA. De acordo com o diretor de logística da Acelen, André Quirino, o projeto incluiu inspeções emersas, acima do nível do mar, e submersas, além de recuperação estrutural e aplicação de proteção das superfícies dos dolfins, que são as estruturas de amarração e atracação dos navios.

O desenvolvimento, a execução e conclusão foram realizados em 24 meses. A última fase desta requalificação foi a dragagem de manutenção do canal, que não era realizada há mais de 20 anos, e recuperou a sua profundidade operacional de navegação, de aproximadamente 15,5 metros, possibilitando receber carregamentos maiores de petróleo. Com isso, reduziu a necessidade do processo ship to ship, que é a transferência de cargas de petróleo e derivados de um navio diretamente para outro sem passar por estrutura em terra.

Durante a dragagem houve monitoramento ambiental contínuo, conforme recomendações dos agentes reguladores. A empresa contribuiu também para a implantação do Projeto Corais da Baía, para a restauração de recifes de corais e o controle de espécies invasoras, como o coral sol (Tubastraea spp.), presente na Baía de Todos os Santos.