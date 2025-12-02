VÍDEO

Tempestade de areia assusta moradores no Oeste da Bahia

Barreiras e outros 199 municípios baianos seguem sob alerta de acumulado de chuva

Carol Neves

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 09:04

Tempestade de areia Crédito: Reprodução

Barreiras e outros 199 municípios baianos seguem sob alerta de acumulado de chuva emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A condição, classificada como de perigo potencial, é válida até as 10h de terça-feira (2) e abrange ainda regiões do extremo sul, norte e sudoeste do estado.

A instabilidade já provocou impactos no oeste baiano nesta segunda-feira (1º). Uma ventania levantou uma intensa nuvem de poeira e deu origem a um redemoinho, surpreendendo moradores que registraram a mudança brusca no tempo. Imagens mostram o céu tomado pela areia e a formação giratória logo acima da cidade.

Em outro vídeo, a BR-020 aparece praticamente irreconhecível: a tempestade de areia encobriu a rodovia e criou um cenário descrito por moradores como um “deserto”, devido à força dos ventos no período da tarde.

De acordo com o Inmet, os fenômenos foram provocados por nuvens do tipo Cumulonimbus, típicas de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e pancadas de chuva. A previsão para as regiões oeste e sul da Bahia indica continuidade de chuvas, ventos fortes e trovoadas ao longo dos próximos períodos.

O alerta emitido pelo órgão inclui os seguintes municípios:

Abaíra



Aiquara

Alcobaça

Almadina

América Dourada

Anagé

Andaraí

Angical

Aracatu

Arataca

Aurelino Leal

Baianópolis

Barra

Barra da Estiva

Barra do Choça

Barra do Mendes

Barreiras

Barro Alto

Barro Preto

Belmonte

Belo Campo

Boa Nova

Boa Vista do Tupim

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Serra

Boninal

Bonito

Boquira

Botuporã

Brejolândia

Brotas de Macaúbas

Brumado

Buerarema

Buritirama

Caatiba

Caculé

Caetanos

Caetité

Cafarnaum

Camacan

Campo Alegre de Lourdes

Campo Formoso

Canápolis

Canarana

Canavieiras

Candiba

Cândido Sales

Caraíbas

Caravelas

Carinhanha

Casa Nova

Catolândia

Caturama

Central

Coaraci

Cocos

Condeúba

Contendas do Sincorá

Cordeiros

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Dário Meira

Dom Basílio

Encruzilhada

Érico Cardoso

Eunápolis

Feira da Mata

Firmino Alves

Floresta Azul

Formosa do Rio Preto

Gentio do Ouro

Gongogi

Guajeru

Guanambi

Guaratinga

Iaçu

Ibiassucê

Ibicaraí

Ibicoara

Ibicuí

Ibipeba

Ibipitanga

Ibiquera

Ibirapuã

Ibitiara

Ibititá

Ibotirama

Igaporã

Iguaí

Ilhéus

Ipiaú

Ipupiara

Iramaia

Iraquara

Irecê

Itabela

Itaberaba

Itabuna

Itaeté

Itagi

Itagibá

Itagimirim

Itaguaçu da Bahia

Itaju do Colônia

Itajuípe

Itamaraju

Itambé

Itanhém

Itapé

Itapebi

Itapetinga

Itapitanga

Itarantim

Itororó

Ituaçu

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Jacobina

Jequié

Jitaúna

João Dourado

Jucuruçu

Jussara

Jussari

Jussiape

Lafaiete Coutinho

Lagoa Real

Lajedão

Lajedinho

Lajedo do Tabocal

Lapão

Lençóis

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Macarani

Macaúbas

Maetinga

Maiquinique

Malhada

Malhada de Pedras

Manoel Vitorino

Mansidão

Maracás

Marcionílio Souza

Mascote

Matina

Medeiros Neto

Miguel Calmon

Mirangaba

Mirante

Morpará

Morro do Chapéu

Mortugaba

Mucugê

Mucuri

Mulungu do Morro

Mundo Novo

Muquém do São Francisco

Nova Canaã

Nova Redenção

Nova Viçosa

Novo Horizonte

Oliveira dos Brejinhos

Ourolândia

Palmas de Monte Alto

Palmeiras

Paramirim

Paratinga

Pau Brasil

Piatã

Pilão Arcado

Pindaí

Piripá

Piritiba

Planaltino

Planalto

Poções

Porto Seguro

Potiraguá

Prado

Presidente Dutra

Presidente Jânio Quadros

Remanso

Riachão das Neves

Riacho de Santana

Ribeirão do Largo

Rio de Contas

Rio do Antônio

Rio do Pires

Ruy Barbosa

Santa Cruz Cabrália

Santa Cruz da Vitória

Santa Luzia

Santa Maria da Vitória

Santana

Santa Rita de Cássia

São Desidério

São Félix do Coribe

São Gabriel

São José da Vitória

Seabra

Sebastião Laranjeiras

Sento Sé

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Sítio do Mato

Souto Soares

Tabocas do Brejo Velho

Tanhaçu

Tanque Novo

Tapiramutá

Teixeira de Freitas

Tremedal

Uibaí

Umburanas

Una

Urandi

Utinga

Várzea Nova

Vereda

Vitória da Conquista

Wagner

Wanderley