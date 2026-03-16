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Saiba como ter acesso gratuito à medicamento de prevenção à sífilis e clamídia

A Profilaxia Pós-Exposição com doxiciclina (DoxiPEP) deve ser utilizada em caso de exposição sexual desprotegida

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 16 de março de 2026 às 16:45

Medicamento é nova aposta do SUS para combate a disseminação de IST's Crédito: Web/Freepik

O Ministério da Saúde anunciou a incorporação inédita da Profilaxia Pós-Exposição com doxiciclina (DoxiPEP) ao Sistema Único de Saúde (SUS). A medida, aprovada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), introduz a primeira forma de prevenção oral com remédios contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) bacterianas, com foco principal na contenção da sífilis adquirida e da clamídia.

O tratamento consiste na utilização de dois comprimidos de 100 mg de doxiciclina após uma exposição sexual desprotegida. A estratégia atua como uma barreira química para impedir que a bactéria se instale no organismo, reduzindo drasticamente as chances de infecção se o medicamento for administrado em tempo hábil após o ato.

A incorporação visa enfrentar o crescimento da sífilis, que o Ministério da Saúde classifica atualmente como um dos maiores desafios de saúde pública no Brasil e no mundo.

Nesta fase inicial, o acesso à DoxiPEP será direcionado a grupos identificados por evidências científicas como de maior vulnerabilidade. Podem solicitar o tratamento no SUS: homens cisgênero gays, bissexuais e outros homens que fazem sexo com homens (HSH), além de mulheres transgênero.

Para ter direito à profilaxia, é necessário que o paciente pertença a um desses grupos e tenha registrado ao menos um episódio de IST nos últimos 12 meses. O governo também informou que financia estudos nacionais para avaliar a eficácia do medicamento em mulheres cisgênero e homens transgênero, visando uma futura ampliação do público atendido.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Fernanda De Negri, ressaltou que a decisão baseia-se em critérios de segurança e impacto comprovados. "Nosso objetivo é garantir que as políticas públicas sejam orientadas para o cuidado qualificado ao paciente do SUS", afirmou.

A oferta efetiva nas unidades de saúde depende agora de processos administrativos, que incluem a pactuação de financiamento entre a União, estados e municípios na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Após esta etapa, os entes federativos organizarão a logística de distribuição nas redes de saúde locais.

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Tratamento Saúde Medicamentos

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