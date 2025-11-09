Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uauá e Iuiu: conheça as 10 cidades com os nomes mais curiosos da Bahia

Municípios têm nomes inspirados em animais, paisagens naturais e palavras indígenas de sonoridade única

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 07:16

Xique-Xique
Xique-Xique Crédito: Edson Nogueira/Divulgação

Não é à toa que a cidade de Xique-Xique, no interior da Bahia e a mais de 500 km de Salvador, foi escolhida para virar meme oficial no Twitter. O nome curioso - que carrega um “ar” de sertão e um som repetido perfeito para qualquer piada de “onde o vento faz a curva" - chama atenção.

Mas o município está longe de ser o único no estado com um registro nominal fora do comum. Do Sertão ao Oeste, passando pelo Vale do São Francisco, a Bahia coleciona municípios com nomes tão peculiares quanto suas origens.

Cidade baianas com nome curioso

Xique-Xique por Edson Nogueira/Divulgação
Uauá, Bahia por Câmara Municipal de Uauá
Rodelas, Bahia por Divulgação / Prefeitura de Rodelas
Antas, na Bahia por Reprodução / Portal Alerta
Cobra Verde é povoado no município de Tremedal por Divulgação / Prefeitura de Tremedal
Mulungu do Morro por Divulgação / Prefeitura de Mulungu do Morro
Brejolândia por Jornal Nova Fronteira
Gongogi por Reprodução / Rodomídia
Caculé por Divulgação
Iuiu por Divulgação / Câmara Municipal
1 de 10
Xique-Xique por Edson Nogueira/Divulgação

Confira abaixo 10 cidades com nomes diferentes na Bahia:

Rodelas

Localizada no Norte da Bahia, às margens do rio São Francisco, Rodelas tem seu nome com origem no formato circular de antigas trilhas e aldeias da região - como se fossem “rodelas” vistas do alto. A cidade é conhecida por suas paisagens sertanejas e pela produção de cebola.

Xique-Xique

Um dos nomes mais famosos (e queridos) do interior baiano, Xique-Xique fica no Vale do São Francisco. O nome vem do cacto xique-xique, comum na caatinga. O som repetido acabou virando marca registrada e até piada nacional. A cidade tem tradição agrícola e é polo de pesca artesanal.

Uauá

Conhecida como a “Capital do Bode”, Uauá fica no Nordeste baiano e tem forte tradição na caprinocultura. O nome curto e sonoro tem origem tupi e significa algo como “lugar onde se grita” ou “som ecoado”. A cidade realiza a famosa Feira do Bode, que atrai visitantes de vários estados.

Iuiu

Com nome curtíssimo e totalmente singular, Iuiu fica no Sudoeste baiano. A cidade é marcada pela agricultura familiar e pelo clima quente típico do semiárido.

Caculé

Caculé é um município do Sertão, com economia baseada no comércio e na agropecuária. O nome provavelmente vem de termo indígena ligado à vegetação local. 

Gongogi

Com nome forte, Gongogi fica no Sul da Bahia, perto de Itabuna e Ubatã. O nome surge do rio Gongogi - palavra indígena ligada à ideia de “rio caudaloso”. A cidade está em área de Mata Atlântica e tem economia baseada no cacau.

Brejolândia

No extremo Oeste, Brejolândia ganhou esse nome por causa de uma grande área brejosa que existia na região antes da emancipação. 

Mulungu do Morro

Com nome comprido e poético, Mulungu do Morro fica na Chapada Diamantina. O município herdou o nome do mulungu, árvore típica do semiárido conhecida por suas flores vermelhas. O “do Morro” referencia os relevos que cercam a cidade, marcada pelo ritmo rural e muita natureza.

Cobra Verde

Aqui, não se trata de uma cidade, mas de um povoado do município de Tremedal, no Sudoeste baiano. O nome veio da presença de cobras da espécie conhecida como “cobra-verde”. 

Antas

Localizada no Nordeste da Bahia, Antas carrega no nome a referência direta ao animal anta, muito comum na fauna brasileira. Registros históricos indicam que havia muitas delas na região quando os primeiros habitantes chegaram. 

Mais recentes

Imagem - Shopping Paralela celebra Natal com tema de Harry Potter e ação em prol do Martagão Gesteira

Shopping Paralela celebra Natal com tema de Harry Potter e ação em prol do Martagão Gesteira
Imagem - Padre está entre mortos em desabamento de marquise na Mata Escura

Padre está entre mortos em desabamento de marquise na Mata Escura
Imagem - Desabamento de marquise deixa três mortos na Mata Escura

Desabamento de marquise deixa três mortos na Mata Escura

MAIS LIDAS

Imagem - Signos de Câncer, Libra e Peixes recebem um recado poderoso do Universo neste domingo (9 de novembro)
01

Signos de Câncer, Libra e Peixes recebem um recado poderoso do Universo neste domingo (9 de novembro)

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (9 de novembro) alerta 2 signos: fique atento ao comportamento de suas 'amizades'
02

Anjo da Guarda deste domingo (9 de novembro) alerta 2 signos: fique atento ao comportamento de suas 'amizades'

Imagem - Começa agora a melhor semana do ano (9 a 15 de novembro) para três signos; veja previsão
03

Começa agora a melhor semana do ano (9 a 15 de novembro) para três signos; veja previsão

Imagem - Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora
04

Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora