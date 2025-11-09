ALÉM DE XIQUE-XIQUE

Uauá e Iuiu: conheça as 10 cidades com os nomes mais curiosos da Bahia

Municípios têm nomes inspirados em animais, paisagens naturais e palavras indígenas de sonoridade única

Esther Morais

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 07:16

Xique-Xique Crédito: Edson Nogueira/Divulgação

Não é à toa que a cidade de Xique-Xique, no interior da Bahia e a mais de 500 km de Salvador, foi escolhida para virar meme oficial no Twitter. O nome curioso - que carrega um “ar” de sertão e um som repetido perfeito para qualquer piada de “onde o vento faz a curva" - chama atenção.

Mas o município está longe de ser o único no estado com um registro nominal fora do comum. Do Sertão ao Oeste, passando pelo Vale do São Francisco, a Bahia coleciona municípios com nomes tão peculiares quanto suas origens.

Confira abaixo 10 cidades com nomes diferentes na Bahia:

Rodelas

Localizada no Norte da Bahia, às margens do rio São Francisco, Rodelas tem seu nome com origem no formato circular de antigas trilhas e aldeias da região - como se fossem “rodelas” vistas do alto. A cidade é conhecida por suas paisagens sertanejas e pela produção de cebola.

Xique-Xique

Um dos nomes mais famosos (e queridos) do interior baiano, Xique-Xique fica no Vale do São Francisco. O nome vem do cacto xique-xique, comum na caatinga. O som repetido acabou virando marca registrada e até piada nacional. A cidade tem tradição agrícola e é polo de pesca artesanal.

Uauá

Conhecida como a “Capital do Bode”, Uauá fica no Nordeste baiano e tem forte tradição na caprinocultura. O nome curto e sonoro tem origem tupi e significa algo como “lugar onde se grita” ou “som ecoado”. A cidade realiza a famosa Feira do Bode, que atrai visitantes de vários estados.

Iuiu

Com nome curtíssimo e totalmente singular, Iuiu fica no Sudoeste baiano. A cidade é marcada pela agricultura familiar e pelo clima quente típico do semiárido.

Caculé

Caculé é um município do Sertão, com economia baseada no comércio e na agropecuária. O nome provavelmente vem de termo indígena ligado à vegetação local.

Gongogi

Com nome forte, Gongogi fica no Sul da Bahia, perto de Itabuna e Ubatã. O nome surge do rio Gongogi - palavra indígena ligada à ideia de “rio caudaloso”. A cidade está em área de Mata Atlântica e tem economia baseada no cacau.

Brejolândia

No extremo Oeste, Brejolândia ganhou esse nome por causa de uma grande área brejosa que existia na região antes da emancipação.

Mulungu do Morro

Com nome comprido e poético, Mulungu do Morro fica na Chapada Diamantina. O município herdou o nome do mulungu, árvore típica do semiárido conhecida por suas flores vermelhas. O “do Morro” referencia os relevos que cercam a cidade, marcada pelo ritmo rural e muita natureza.

Cobra Verde

Aqui, não se trata de uma cidade, mas de um povoado do município de Tremedal, no Sudoeste baiano. O nome veio da presença de cobras da espécie conhecida como “cobra-verde”.

Antas