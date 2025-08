ATENÇÃO

Vazamento de biodiesel interdita acesso a Simões Filho na BR-324

Equipes da PRF e do Corpo do Bombeiro estão no local na tarde desta terça-feira (5)

Yan Inácio

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 17:52

Equipes aguardam chegada do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) no local Crédito: Divulgação/PRF

A alça de acesso à BA-093 (sentido Feira de Santana-Salvador), na BR-324, foi interditada nesta terça-feira (5), por volta das 16h, devido a um vazamento de biodiesel de uma carreta-tanque. >

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tanque do veículo começou a vazar ainda na BR324, mas a carreta foi levada para a alça que dá acesso ao município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.>

Equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF estão no local enquanto aguardam a chegada do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). A Coordenação de Fiscalização e Atendimento à Denúncias (COADE) do Inema confirmou que uma equipe foi acionada e já se direcionou ao local.>

A equipe do plantão de emergência do Instituto verifica os impactos ambientais decorrentes do acidente. Faz também o acompanhamento das medidas de recuperação da área em casos de impacto ambiental.>