Veja qual é o principal motivo que leva os baianos a viajarem

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:45

Quando se pensa em viagem, de imediato é comum associá-la ao lazer. No entanto, o módulo de Turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) aponta que é outra razão que faz com que os baianos botem o pé na estrada. O estudo mostra que o principal motivo que levou os baianos a realizar viagens, em 2024, continuou sendo tratamento de saúde ou consulta médica. Foi o que motivou 36,4% das viagens pessoais realizadas por moradores do estado (4 em cada 10 ou 570 mil em números absolutos). Em 2023, a proporção havia sido de 38,7%.

A Bahia é um dos oito estados onde tratar da saúde foi o motivo predominante para viajar em 2024 e registrou o 4º maior percentual de viagens pessoais com esse objetivo no país, atrás de Maranhão (38,1%), Piauí (37,3%) e Rondônia (37,2%). No Brasil como um todo, tratar da saúde foi apenas o terceiro motivo mais citado, em 20,1% das viagens pessoais (3,538 milhões em números absolutos).

Pela segunda vez consecutiva, na Bahia, o segundo motivo mais citado para viajar, em 2024, também foi o mesmo de 2023: visita ou evento de familiares e amigos, razão de 26,9% das viagens pessoais (3 em cada 10 ou 421 mil) - frente a 28,3% em 2023. Mas, de um ano para o outro, o motivo que mais ganhou participação no total de viagens pessoais saindo do estado foi o lazer, que continuou na terceira posição, mas passou de 23,9% das viagens pessoais em 2023 para 26,5% em 2024 (415 mil).

Nacionalmente, predominaram em 2024 as viagens pessoais para lazer (39,8% do total), seguidas por aquelas para visita ou evento de familiares e amigos (32,2%). Largamente majoritárias em todos os anos da PNADC Turismo, as viagens com finalidades pessoais seguiram ganhando importância em 2024. No ano passado, elas representaram 86,9% ou 9 em cada 10 viagens realizadas por moradores da Bahia (1,566 milhão em números absolutos), frente a 85,7% em 2023.

Os principais meios de transporte utilizados por moradores da Bahia em viagens também se mantiveram os mesmos em 2023 e 2024, mas, no ano passado, as viagens de carro (particular ou da empresa), mais numerosas em toda a série histórica, seguiram perdendo participação no total. Em 2024, 40,3% do total de viagens (domésticas ou internacionais, com qualquer finalidade) realizadas por moradores da Bahia foram feitas de carro (727 mil, em números absolutos). Em 2023, elas haviam sido 41,5% do total.

Em seguida vinham as viagens em ônibus de linha: 23,6% do total, no estado, em 2024 (426 mil), com o maior ganho de participação frente a 2023, quando representavam 23,1%. A Bahia tem o maior número absoluto e a maior proporção do país de viagens por esse meio de transporte. Entre 2023 e 2024, também ganharam participação os outros meios de transporte (de 14,0% para 14,5%), as viagens de van e perueiro (de 8,3% para 9,3%) e de motocicleta (de 2,0% para 2,5% do total).

Por outro lado, o avião seguiu apenas como o 5º meio de transporte mais utilizado na Bahia (dos 7 investigados), com leve queda na proporção entre 2023 e 2024: de 6,4% para 5,8%. Os ônibus fretados também apresentaram redução proporcional nas viagens baianas, passando de 4,8% para 3,9% do total. A ordem de preferência dos viajantes que moram na Bahia na hora de se hospedar também continuou praticamente a mesma, embora a casa de amigo ou parente, líder em todos os anos da série histórica, tenha perdido um pouco de participação no total de viagens realizadas, de 41,5% em 2023 para 41,2% em 2024 (743 mil).