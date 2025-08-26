CULTURA

Vera Cruz cria programa para incentivar filmagens de filmes e séries na Ilha de Itaparica

Estreia de evento será marcada por uma sessão gratuita do longa-metragem Madeleine à Paris

Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 13:46

Vera Cruz Crédito: Divulgação

O município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, lança nesta quarta-feira (27) a Vera Cruz Film Commission, iniciativa voltada ao incentivo da produção audiovisual na região. A estreia será marcada por uma sessão gratuita do longa-metragem Madeleine à Paris, da diretora Liliane Mutti, às 19h, na sede social da praia de Cacha-Pregos.

A proposta é posicionar o município como destino para produções cinematográficas e televisivas, aproveitando suas paisagens e patrimônio histórico. Vera Cruz ocupa 87% da Ilha de Itaparica e reúne praias como Cacha Pregos, Berlinque, Penha e Tairu, além de estruturas coloniais do século XVI.

“Acredito muito no potencial internacionalista do cinema baiano e tenho certeza que a Vera Cruz Film Comission chegou pra ficar”, afirma Liliane Mutti, que estará presente no lançamento. A exibição do filme será seguida por debate com a diretora, a produtora Fabíola Aquino, o diretor de fotografia Daniel Zarvos e o Babalorixá Pai Pote, uma das figuras centrais da obra. A mediação será feita pela atriz baiana Cristiane Pinho.

O filme documenta a trajetória do artista baiano Roberto Chaves, criador da Lavagem da Madeleine, tradicional celebração da cultura afro-baiana realizada há mais de duas décadas em Paris. A obra aborda temas como identidade, memória e resistência, e integra a programação do Ano do Brasil na França e da França no Brasil, que marca os 200 anos das relações diplomáticas entre os dois países.

A criação da film commission prevê ainda ações para capacitar a população local. Segundo o secretário de Cultura e Turismo de Vera Cruz, André Reis, será organizado um catálogo de profissionais e prestadores de serviço, além da oferta de oficinas de maquiagem, figurino, produção, cenografia, cinegrafia e formação de atores, roteiristas e diretores.

A expectativa é atrair projetos de cinema e televisão que, segundo o cineasta Anderson Soares Caldas, têm impacto direto na economia. “É bom lembrar que 30% do valor da produção fica na cidade onde é filmada. Além disso, as produções fomentam o turismo: primeiro com a equipe gastando com hospedagem, alimentação, transporte, e depois com o público que assiste ao filme e quer visitar os locais mostrados”, explica.

A gestora de Comunicação e Cultura Sônia Maria Haas, que mora em Cacha Prego e é produtora do filme Doutor Araguaia – a história de João Carlos Haas Sobrinho, também acredita no potencial da iniciativa. “Vera Cruz tem um potencial muito grande para absorver produções audiovisuais. Além disso, também deve-se estimular produções sobre histórias locais, que preservem a memória do lugar”, diz.