Vigário-geral da Arquidiocese de Salvador é nomeado bispo de Amargosa pelo Papa Francisco

"Neste momento, elevo meu pensamento à Colina Sagrada e peço ao Senhor do Bonfim que, por intercessão de Nossa Senhora do Bom Conselho, bênçãos sejam derramadas, onstantemente, sobre esta Arquidiocese e seus pastores, para que ela continue sendo fecunda em sua missão evangelizadora", acrescenta.

O cônego nasceu em 19 de agosto de 1956, em Catolé do Rocha, na Paraíba, e ingressou no seminário dos capuchinhos em Maceió (AL). Depois, foi transferido para Natal (RN) e Recife (PE), onde estudou em Filosofia e Teologia. Em 1987, voltou ao seminário, fazendo parte da Sociedade Joseleitos de Cristo, em TUcano, já na Bahia.

Atualmente, exerce as funções de vigário geral, moderador da Cúria Metropolitana, membro do Cabido Metropolitano e do Colégio de Consultores, diretor administrativo da Ação Social Arquidiocesana, cepalão da Igreja da Sagrada Família (Igreja a Cúria), orientador espiritual do Seminário Central da Bahia e membro da equipe financeira da Cúria Metropolitana.