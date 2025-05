SAÚDE

Endometriose afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva; conheça sintomas e tratamento

Especialista ressalta a importância do diagnóstico precoce para o tratamento eficaz

Cólicas intensas, fadiga, alterações no ciclo menstrual e dificuldade para engravidar. Esses são alguns dos sintomas comuns da endometriose, uma condição que atinge cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A doença se caracteriza pela presença do tecido endometrial, normalmente encontrado apenas na parte interna do útero, em outras regiões do corpo, como ovários e trompas. >