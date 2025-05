NOVIDADE

Balada com café: Salvador recebe primeira coffee party em maio

Festas em cafeterias viram tendência entre a geração Z

Na cidade, a estreia será no dia 17 de maio, com a SSA Coffe Session. O evento ocorre na charmosa Casa Castanho, das 9h às 14h, no Rio Vermelho. Os ingressos custam R$ 40 e estão disponíveis no Sympla. O valor dá direito a entrada e um drink de boas-vindas. A realização fica por conta da Xodó Cafés Especiais e da Rede Amo.>