CHUVA

Escolas de cidade baiana suspendem aulas por más condições em estrada

Suspensão das atividades na rede municipal começou a valer nesta segunda-feira (5)

Tharsila Prates

Publicado em 5 de maio de 2025 às 21:41

Estradas no entorno de Pedrão estão intransitáveis Crédito: Reprodução

A Secretaria Municipal de Educação da cidade de Pedrão, a cerca de 30 quilômetros de Alagoinhas, suspendeu as aulas na rede municipal de ensino nesta segunda-feira (5) por conta da dificuldade de acesso de algumas comunidades à sede do município após as chuvas dos últimos três dias.>

"A medida foi tomada em razão do grande volume de chuvas que vem atingindo diversas localidades do município, comprometendo seriamente o estado das estradas vicinais e rotas escolares. Muitos trechos se encontram intrafegáveis ou com risco iminente de acidentes, colocando em perigo a vida dos estudantes, motoristas e demais usuários do transporte escolar", informa o comunicado assinado pela secretária da pasta, Suely Soares da Silva Santos, e direcionado a alunos, familiares, profissionais de Educação e outros membros da comunidade escolar.>

O prefeito Marcílio Menezes (MDB) explicou que a obra de uma construtora na BA-503, entre a sede do município e as proximidades de Coração de Maria, provocou uma grande movimentação de terra, agravada pela quantidade de chuva. "O solo está encharcado e há muito barro, por isso, tomamos essa medida, para garantir a segurança dos estudantes", disse o prefeito. Ele afirmou ter solicitado à empresa a colocação de resíduos de asfalto no trecho, usados para forrar o pavimento e ajudar na impermeabilização do solo.>