OPORTUNIDADE

Ypê comemora 74 anos e abre 114 vagas de emprego para todo o Brasil

Com vagas para todos os gêneros, PcDs e em diversos estados, empresa oferece benefícios e foco na valorização de talentos locais

No mês em que celebra seu 74º aniversário, a Ypê, uma das líderes no setor de higiene e limpeza do Brasil, anuncia a abertura de 114 vagas de emprego para diversas regiões do Brasil, com oportunidades para todos os gêneros e pessoas com deficiência (PcDs). Os interessados podem conferir todas as posições disponíveis e se candidatar através da página de carreiras da empresa no link carreirasype.gupy.io .

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, a Ypê é líder em importantes categorias no segmento de higiene e limpeza do Brasil, com um portfólio de mais de 450 produtos em 23 categorias, incluindo as marcas Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Action de Ypê. Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.300 colaboradores. Com matriz localizada em Amparo, no interior de São Paulo, conta com mais seis complexos fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Itajubá (MG) e Itapissuma (PE), e ficou entre as melhores grandes empresas para se trabalhar no interior paulista e entre as melhores indústrias para trabalhar no Brasil, pelo ranking GPTW 2024, além de conquistar o selo de destaque em Saúde Mental.