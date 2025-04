Moda

Lacrou em Salvadô

Publicado em 6 de abril de 2025 às 16:00

Pamela Sanoli sabe bem o poder de uma estampa Crédito: Helenildo Amaral

Imagem poderosa. Pamela Sanoli (@pamelasanoli) sabe bem o poder de uma estampa. Nesse look do dia, ela apostou em um conjunto bafônico, todo trabalhado nesse conceito, com uma print de efeito, que fala por si só.>

E para injetar aquele toque moderno no visu, nada como um boné bem pensado Crédito: Helenildo Amaral

Cabeça feita. E para injetar aquele toque moderno no visu, nada como um boné bem pensado, capaz de quebrar a tropicalidade com uma boa dose de urbanidade.>

A fotógrafa Marcela Figueiredo não arrasa apenas nas imagens que captura, mas também nos looks Crédito: Helenildo Amaral

A dona do estilo. A fotógrafa Marcela Figueiredo (@cella_figueiredo) não arrasa apenas nas imagens que captura, mas também nos looks que costuma criar, sempre bem cosmopolitas. Esse escolhido para um rolê no Santo Antônio Além do Carmo, no qual o preto se destaca, chamou atenção, sobretudo, pela bota lacrativa.>

Berta Rehm investiu em uma peça versátil, como esse vestido longo Crédito: Helenildo Amaral

Puro acerto. Berta Rehm (@bertarehm) investiu em uma peça versátil, como esse vestido longo, que dispensa grandes combinações e prova ser uma escolha inteligente e elegante. Para sair do óbvio, uma armação de óculos bem fashionista.>

Mikaella Sena arrasou na escolha da camisa vintage Crédito: Helenildo Amaral