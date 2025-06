OPERAÇÃO CHECK-OUT

Polícia prende grupo que anunciava e vendia falsas passagens aéreas em redes sociais

Grupo atuava desde 2022 e fizeram vítimas no Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de junho de 2025 às 11:15

Polícia prende grupo que anunciava em redes sociais a venda de falsas passagens aéreas Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um grupo acusado de anunciar e vender passagens aéreas inexistentes em redes sociais foi alvo da Operação “Check-Out”, realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com apoio da Polícia Civil do Tocantins (PCTO) e da Polícia Civil do Maranhão (PCMA). As investigações tiveram início no mês de novembro de 2024, quando ao menos cinco moradores do Distrito Federal viram anúncios em redes sociais de promoções relâmpago de venda de passagens aéreas. Ao clicarem no anúncio, as vítimas eram redirecionadas para um site similar ao de uma empresa aérea tradicional, onde faziam a pesquisa das viagens. Após a escolha das passagens, as vítimas eram orientadas a fazer o pix para o pagamento em nome de empresas fantasmas que utilizavam nomes similares ao da empresa aérea, então recebiam a comprovação falsa da viagem. >

Em alguns casos, as vítimas só percebiam que havia caído em um golpe quando compareciam no aeroporto no dia da viagem para fazer o check-in, o que gerava prejuízo financeiro maior e um forte abalo emocional. Após o primeiro registro de ocorrência feito em Taguatinga foram iniciadas as investigações, que identificaram 10 (dez) integrantes do grupo, os quais tiveram suas prisões preventivas decretadas pela 2ª Vara Criminal de Taguatinga/DF. Também foram expedidos 17 (dezessete) mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Imperatriz/MA, Augustinópolis/TO e Araguaína/TO, onde residem os investigados.>

No decorrer das investigações, foi constatado que os autores utilizaram diversos laranjas para abrirem empresas com nomes similares ao da companhia aérea, no intuito de transmitir confiança para as vítimas no momento do pagamento. Ainda foi constatada uma movimentação de ao menos R$ 200 mil nas contas bancárias investigadas, que estão sendo alvo de medida de sequestro judicial. Comprovou-se que os golpistas utilizavam parte do dinheiro recebido das vítimas para pagar os mais de 1.500 anúncios feitos nas redes sociais, que acabavam lucrando indiretamente com o esquema criminoso.>