CRIME

24 estudantes de Medicina serão investigados após exibirem faixa em apologia ao estupro

Caso aconteceu na Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo

Ao menos 24 estudantes de Medicina da faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, estão sendo investigados numa sindicância aberta pela própria universidade após exibirem uma faixa em apologia ao estupro durante um jogo universitário para calouros do curso. O cartaz trazia os dizeres “entra porra, escorre sangue”.>

"Comunicamos que as medidas adotadas sobre o caso relacionado à bandeira usada pela Atlética de Medicina no dia 15/03, até o momento, são: Instauração de sindicância; Comunicação dos fatos ao Ministério Público; Identificação dos alunos à Polícia Civil do Estado de São Paulo, em atendimento à Delegacia da Mulher; Interdição da Atlética até 2ª ordem; Respostas às ouvidorias", comunicou a instituição nesta sexta-feira (21), pelas redes sociais.>