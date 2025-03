POLÌCIA INVESTIGA

Número de vítimas de jogador preso por estupro em Feira chega a 16: 'Extorquia e roubava'

Atleta de 25 anos confessou crime, segundo polícia

"Ele extorquia e subtraía bens dessas pessoas. Com algumas vítimas, eles usou arma de fogo, com outras, arma branca", disse a diretora do Departamento de Polícia do Interior, Rogéria Araújo. O jogador, de 25, confessou os crimes durante o interrogatório. A polícia acredita que há mais vítimas, inclusive em outras estados. >