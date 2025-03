BAHIA

Polícia prende jogador suspeito de estupro, extorsão e denunciado por ao menos 11 vítimas

Mandado de prisão foi cumprido por equipes da 2ª Delegacia de Feira de Santana

A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta terça-feira (18) um jogador de futebol, de 25 anos, suspeito de estupro, assaltos, extorsões e constrangimento ilegal. Ao menos 11 pessoas foram vítimas do suspeito.>

O jogador atua hoje em um time do estado de Goiás. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pelas equipes da 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana. As investigações tiveram início em junho de 2024, quando as vítimas passaram a denunciar os crimes. Todas elas mulheres, entre 18 e 43 anos, estudantes ou garotas de programa residentes na cidade de Feira de Santana. >