CRIME

Justiça mantém prisão preventiva de jogador suspeito de extorsão e estupro de 16 mulheres

Carlos Eduardo Bastos dos Santos foi encaminhado para o presídio na tarde desta quarta-feira (19)

Larissa Almeida

Publicado em 19 de março de 2025 às 21:39

Carlos Eduardo Bastos dos Santos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O jogador de futebol Carlos Eduardo Bastos dos Santos, conhecido como Tico Baiano, teve a prisão preventiva mantida pela Justiça após passar por audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (19), segundo informações divulgadas pela TV Bahia. O atleta, que foi acusado de extorsão, estupro e assalto por 16 mulheres – 11 delas registraram queixa antes da prisão e mais cinco se manifestaram após o caso vir à tona –, foi encaminhado para o presídio nesta tarde. >

Tico Baiano, que nasceu em Feira de Santana e tem 25 anos de idade, já passou por pelo menos três clubes baianos: Bahia de Feira, Fluminense de Feira e Barcelona de Ilhéus, conforme a TV Bahia. Atualmente, segundo o Horizonte FC, clube pelo qual o jogador disputou o Campeonato Cearense até janeiro deste ano, ele tem vínculo com o Feirense, time de Feira de Santana. >

“Mesmo sem contrato vigente com Horizonte FC, o clube esclarece que o referido jogador possui vínculo contratual com o Feirense-BA e esteve cedido por empréstimo ao Horizonte FC durante a disputa do Campeonato Cearense, tendo seu vínculo temporário encerrado com o término da participação do clube na competição. Após seu retorno à equipe baiana, o atleta foi posteriormente emprestado ao CRAC-GP, onde vinha atuando na fase final do Campeonato Goiano”, disse o Horizonte FC em nota. >

Por sua vez, o CRAC, time de Goiás, disse que Tico não possui mais relação com o clube e que o vínculo perdurou apenas por 10 dias, desde o período em que se apresentou. “Contratado por empréstimo apenas para a disputa dos jogos da fase eliminatória, não foi sequer aproveitado pelo treinador em nenhuma das partidas disputadas”, comunicou em nota. >

Ainda de acordo com o clube goiano, o jogador ficou incomunicável logo após a eliminação do time no campeonato. “O atleta se desligou da instituição sem nem mesmo comunicar à diretoria, tampouco explicar os respectivos motivos, mantendo-se incomunicável a partir de então”, acrescentou, destacando que não conhecia o histórico pessoal do atleta. >

O Feirense, por sua vez, não se manifestou nas redes sociais após o ocorrido. >

Modus operandi

As investigações que culminaram na prisão de Carlos Eduardo Bastos dos Santos tiveram início em junho de 2024, quando as vítimas passaram a denunciar. No entanto, segundo a polícia, os crimes ocorrem desde 2022. As vítimas são mulheres entre 18 e 43 anos, estudantes ou garotas de programa residentes na cidade de Feira de Santana. Uma das vítimas foi identificada como travesti. >

Tico Baiano utilizava o Instagram para encontrar as mulheres. O primeiro contato acontecia pela rede social, mas os encontros eram marcados via WhatsApp. No que se refere às garotas de programa, o jogador se passava por cliente e, ao chegar ao local de encontro, utilizava uma arma de fogo para extorquir e roubar as mulheres. >

Em algumas ocasiões, ele teria obrigado que elas fizessem transferências bancárias e roubou uma quantia em espécie, não divulgada pela polícia. Em outro caso, o jogador teria atingido duas ou três vítimas na mesma situação. >